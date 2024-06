"Szívesen felébrednék mellette reggel" - Külföldön is megőrülnek a nők Szoboszlai Dominikért

Szoboszlai Dominik lázban ég az ország és egész Európa is! A magyar válogatott csapatkapitányát kortól függetlenül imádják a rajongók, s még mielőtt kiutaztak volna Németországba, százak vadásztak egy Domi aláírásra. De nem csak itthon, hanem a határainkon túl is nagy lelkesedéssel fogadták a csapatot és a kapitányát, ahogy a közösségi médiában is. Bár igaz, ott inkább a hölgyek az aktívabbak...

Szoboszlai Dominik lázban égnek a nők! (Fotó: Koncz Márton)

Szoboszlai Dominik a nők kedvence

Talán nem kell megmagyaráznunk, hogy miért örvend akkora népszerűségnek a hölgyek körében Dominik, de azért mi teszünk rá egy kísérletet. Kezdjük azzal, hogy a labdarugó sikereket sikerekre halmoz, a Liverpool játékosa és a magyar válogatott csapatkapitánya. Erre jön az, hogy Szoboszlai mindig úgy néz ki, mintha a Vogue címlapfotózásáról jött volna, ami a női rajongóknak igencsak imponál. Nem véletlenül lepték el a TikTokot azok a videók, ahol a magyar hölgyek mellett a külföldiek is Dominik nevével ellátott mezt vásárolnak és a szobájuk falára is kiaggatják a képét. Na, meg arcpirító videókat szerkesztenek róla...

Szoboszlainak lehetett volna a happy meal a kedvence és akkor lehetne happy ending... Mármint lehetne benne ő a hozzájáró játék... Na, jó mindegy, csak elkalandoztam, bocsi

– írta frappánsan az egyik magyar rajongója a mekis reklámra reagálva, de szemezgetünk pár külföldi kommentből is.

– Ez a férfi... Atyaég! Megőrülök érte! Van barátnője? – érdeklődött valaki, akit a többiek sajnos elszomorítottak a válasszal. Ugyanúgy, ahogy ezt a házas hölgyet is.

– Na, jó! Dominik mellett szívesen felébrednék reggelente. Csak valaki mondja ezt meg a férjemnek is – írta, mi pedig reméljük, hogy a férjének ezt az ötletet még nem vetette fel, tekintve hogy Dominik nem szingli, és valószínűleg nem asszisztálna egy váláshoz sem.

Dominik szíve már foglalt

Sajnos el kell keserítenünk azokat a hölgyeket, akik Domiról álmodoznak, ugyanis a focista szíve foglalt. Egy Fejér vármegyei lány babonázta meg a focistát, a jelek szerint pedig nagyon boldogok. Borka rendszeresen járt Liverpoolban is, hogy megnézze a szerelmét, de Budapesten is előszeretettel mutatkoznak már. Nagy valószínűséggel a szőke szépség az EB-n is megnézi majd a focistát, hiszen az utóbbi időben egyetlen meccsét sem hagyta ki.