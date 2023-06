Heti Top: Szoboszlaiék villantottak, mi történik Hamilton és Shakira között?

Válogatott meccsekkel zárul a "tavaszi szezon" a fociban, Marco Rossi együttese Montenegró ellen idegenben, Litvánia ellen otthon folytatja az Európa-bajnoki selejtezőket. A csapatkapitány Szoboszlai Dominik a szurkolók és olvasóink elsőszámú kedvence. Nem csak a pályán mutatott teljesítménye érdekes, hanem az, hova igazol, s természetesen az sem hagy hidegen senkit, milyen öltözékben érkezett meg a válogatott telki edzőtáborába.

A Ferencváros focikapusa, Dibusz Dénes eddig két Európa-bajnokságon szerepelt a válogatott keret tagjaként. Meccset azonban még nem sikerült játszania nagy tornákon. Most elárulta, komoly céljai vannak: nem csak kontinenstornán akarja képviselni a magyar színeket, hanem szeretne vb-meccsen is védeni.

Kellemetlen helyzetbe került Tom Cruise és Lewis Hamilton, ráadásul nem most először. Az utóbbi hetekben előbb a hollywoodi színészt, majd a Forma-1 hétszeres világbajnokát is összeboronálták a kolumbiai énekesnővel. Cruise a Miami Nagydíjat nézte végig elmélyülten beszélgetve Shakirával, akinek aztán virágot is küldött, és egy ismerőse elárulta, nagyon is nyitott lett volna a további közeledésre. A legújabb verzió szerelmi háromszögről szól, nem kizárt, hogy Shakira személye betett Hamilton és Tom Cruise barátságának.