Felkavaró beszélgetés Tom Cruise és Hamilton között, Shakira szerelmi háromszögbe került

Kellemetlen helyzetbe került Tom Cruise és Lewis Hamilton, ráadásul nem most először. Az utóbbi hetekben előbb a hollywoodi színészt, majd a Forma-1 hétszeres világbajnokát is összeboronálták a kolumbiai énekesnővel. Cruise a Miami Nagydíjat nézte végig elmélyülten beszélgetve Shakirával, akinek aztán virágot is küldött, és egy ismerőse elárulta, nagyon is nyitott lett volna a további közeledésre.

Tom Cruise-nak nagyon bejött a nála is jóval alacsonyabb Shakira / Fotó: AFP

Hamilton pedig baráti társaságban hajókázni ment és többször (Monte-Carlóban, majd Barcelonában is) együtt vacsorázott a szexi dívával.

Shakira and Lewis Hamilton having dinner with friends in Barcelona. pic.twitter.com/Xqo6kSPErS — Pop Base (@PopBase) June 5, 2023

Ezek után, újabban brit és német bulvárlapok is szerelmi háromszögként írnak róluk.

Mindez aligha tett jót a két férfi barátságának, amiben már tavaly is volt egy döccenő, amiről a Mercedes autóversenyzője utóbb elmondta: élete legfelkavaróbb telefonhívása volt.

Történt ugyanis, hogy a divattervezés és a zenélés mellett a filmezésbe is bele-belekóstolt F1-sztár a fejébe vette, szerepelni akar Cruise új Top Gun-filmjében. A tavaly bemutatott Top Gun: Maverick készítése előtt körüludvarolta a mozi főszereplőjét és egyben producerét, akiről barátjáként és a valaha volt egyik legkedvesebb emberként beszélt, akit csak ismer. Tíz éve, még A holnap határa forgatása során lettek cimborák, később többször is megvendégelték egymást. Barátságukat kihasználva Hamilton addig-addig győzködte Cruise-t – sőt szinte kikönyörögte tőle – , hogy vadászpilótát alakíthatott volna az új akciófilmben. Csakhogy a versenyszezon sűrűje miatt végül le kellett mondania a nagy nehezen megkapott szerepet.

– Életem legfelkavaróbb telefonbeszélgetése volt – emlékezett vissza Hamilton tavaly arra, amikor közölte Cruise-zal és Joseph Kosinski rendezővel, hogy időszűke miatt visszalép a nagy lehetőségtől.

A most állítólag büszkeségében sértett Tom Cruise és Lewis Hamilton ennek ellenére azóta is többször barátként utalt a másikra. Ugyanakkor kérdés, hogy a Shakira-ügy árnyékot vet-e a kapcsolatukra.