Egy ország szurkol neki, erre készül a Fradi sztárja

Tizedik éve védi a Ferencváros kapuját, posztján jelenleg is az ország egyik legjobbja. Sőt, Dibusz Dénes jelenleg a magyar válogatott elsőszámú kapusa, amióta Gulácsi Péter keresztszalag-szakadást szenvedett. A Fradival már hat bajnoki címet szerzett, szerepelt négy európai főtáblán, egy valami azonban hiányzik a karrierjéből.

Csapatkapitány is helyt áll a zöld-fehéreknél Fotó: Mirkó István

Dibusz a Mandiner Csisztu Sport Cast adásának volt a vendége, ahova felesége és kisfia is elkísérte. Ott beszélt arról, hogy - bár már két Európa-bajnokságon is szerepelt kerettagként - nemzetközi tornán még nem állhatott a kapuba. Ezért harcol most, s nem elégszik meg "csak" egy Eb-meccsel. Annál sokkal tovább menne.

- Gulácsi Petivel rivalizálunk, nem titok, de akárkit is választ a kapitány, maximális támogatással segítjük a másik munkáját” – mondja Dibusz, aki az angolok elleni 4-0-ás győzelmet eddigi pályafutása csúcsának tartja.

Mindenképpen szeretnék Európa-bajnokságon és világbajnokságon is védeni a magyar válogatott kapujában

A kapus ősszel lesz 33 éves, tehát bőven van még ideje, hogy valóra váltsa álmát. Magyar szurkolók milliói szurkolnak neki, az biztos.