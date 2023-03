Hosszú Katinka bejelentette, hogy gyermeket vár

Különleges videóban jelentette be Hosszú Katinka, hogy anyai örömök elé néz. Az Instagramra feltöltött Who is Katinka?" ("Kicsoda Katinka?") című videóban a háromszoros olimpiai bajnok úszónőről riválisai és pályatársai mondanak egy-egy jellemző szót, majd az Iron Ladyvel zárul a felvétel, aki gömbölyödő pocakkal a medencében bejelenti, már nem csak úszó, immár anya is.

Hosszú Katinka a 2022-es nyári Európa-bajnokság óta nem vett részt versenyen, sőt a válogatott februári thaiföldi felkészülését is kihagyta. Hetek óta tartotta magát a pletyka, hogy gyermeket vár. Igaznak bizonyultak a találgatások.