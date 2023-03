Megtörte a csendet Hosszú Katinka eltűnésével kapcsolatban a magyar úszókapitány

Fontos hónapok előtt állnak úszóink, hiszen szerdán elkezdődött az olimpiai kvalifikációs időszak, azaz lehet kvótákat szerezni. A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Sós Csaba többek között a thaiföldi edzőtábort végigdolgozó Milák Kristófról és az azt kihagyó Hosszú Katinkáról is beszélt a Nemzeti Sporthíradóban.

Ahogy a Bors elsőként beszámolt róla, azt pletykálják, hogy az Iron Lady várandós, azonban az úszóklasszis sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánja azokat. Egyelőre. Ami biztos, hogy Hosszú Katinka a 2022-es nyári Európa-bajnokság óta nem vett részt versenyen, sőt a válogatott februári thaiföldi felkészülését is kihagyta.

Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya Hosszú Katinkáról is beszélt Fotó: Nemzeti Sport

A szakvezető elmondta: Milák teljesítménye még az úszásban igen erős ausztrálokat is megdöbbentette.

– A thaiföldi Phuketten, egy dzsungel közepén, melegben, jól feleszerelt edzőtáborban mindenki végigdolgozta a három hetet. Nagyon jó hangulatú volt az edzőtábor. Milák Kristófnak még mindig felfelé ívelő a pályafutása, ami a párizsi olimpián fog kicsúcsosodni. Most kóstolgat másokat edzéseken gyorson, háton, és továbbra is próbálkozik mellen is. Ott nem látok átütő esélyt, de még abban is olyan kőkeményen edzett szárazföldön és vízben egyaránt, hogy az ausztrálok tátott szájjal nézték, mert az az iram, amit diktál és az a fájdalomküszöb, amit el tud viselni, az hihetetlen – mondta Sós Csaba.