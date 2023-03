"A legjobb dopping a terhesség" - Hosszú Katinka anyaként is a világ legjobbja lehet

Hosszú Katinka egy ideje nem adott hírt magáról. Sokan a távolmaradás okának a háromszoros olimpiai bajnok terhességét sejtik, a Mandiner viszont biztos forrásra hivatkozva állítja, valóban anyai örömök elé néz a 33 éves sportolónő:

Hosszú Katinka és Gelencsér Máté Fotó: Szabolcs László

"Katinka jövő hétre tervezett bejelentése azért sem várhat sokkal tovább, mert a háromszoros olimpiai bajnok úszónő már az első trimeszteren is túl van, vélhetően várandóssága negyedik hónapjában jár" – állítja a Mandinernek nyilatkozó forrás.

Sós Csaba szövetségi kapitány korábban úgy nyilatkozott, sokat sejtet az a tény, miszerint a közelmúltban – pedig maga Hosszú Katinka szorgalmazta a helyszínt – Tenerifére sem ment el az edzőtáborba. Mi több, már hosszú ideje az uszodában sem tűnt fel a bajnoknő.

"A legjobb dopping a terhesség – fogalmazott a Borsnak doktor Sós Csaba, aki szerint az úszónőt formába hozhatja az anyasággal járó örömök. - Már 1976-ban is arról cikkeztek az úszással foglakozó szaklapok, hogy az NDK-s lányok egy hónapos terhesen versenyeznek és érik el világraszóló, mindenki által hihetetlennek tűnő eredményeiket. Persze Katinkánál más a helyzet, ő nem a versenyekre készül, hanem az anyaságra."

Ha valóban igaz a Mandiner híre, akkor Hosszú - minden bizonnyal – már csak a 2024-es esztendőben versenyezhet leghamarabb.

"Szeretném kijelenteni, hogy magam is csak a „híreket” hallottam, Katinkával nem beszéltem még. Úgy gondolom, egyelőre csak feltételes módban szabad csak fogalmazni. Megvárom, amíg maga az érintett jelenti be a jó hírt. Ami pedig a szülés utáni visszatérését illeti, nos a 35 éves életkor erősen korlátozza a reményeket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy le lehet írni a 26-szoros világbajnokot. Számos kiváló magyar sportolónő bizonyította már, hogy édesanyaként is képesek a világ legjobbjai lenni."