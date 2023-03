Hosszú Katinka nem is lehetne boldogabb, hiszen gyermekével várandós, így egy csodás időszakot él meg.

Fotó: Nemzeti Sport

Természetesen ez sem jelenti azt, hogy az edzésről lemondana: magára és a babára is figyelve továbbra is edz, erről most Facebook-oldalán osztott meg egy friss fotót. A bejegyzésre rengeteg komment érkezett néhány óra alatt, mindenki gratulált a kismamának.