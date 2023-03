Tóth Gabi, Bódi Sylvi, Mádai Vivien és Csisztu Zsuzsa így gratulált a várandós Hosszú Katinkának

Mint arról beszámoltunk, különleges videóban jelentette be Hosszú Katinka, hogy édesanya lesz.

Fotó: Nemzeti Sport

Az Instagramra feltöltött Who is Katinka?" ("Kicsoda Katinka?") című videóban a háromszoros olimpiai bajnok úszónőről riválisai és pályatársai mondanak egy-egy jellemző szót, majd az Iron Ladyvel zárul a felvétel, aki gömbölyödő pocakkal a medencében bejelenti, már nemcsak úszó, hanem immár anya is. A videó alá rengeteg komment érkezett rövid idő alatt, mindenki gratulálni szeretne Katinkának.

Kedves Katinka, Az emberek nem is tudják mi munka és küzdés, lemondás volt/van abban amit te tettél magadért, értünk, az országért! Köszönjük Neked mindezt! Most egy új kihívás és fejezet kezdődik, egy más és jobb dolog mint amit valaha megélhet az ember! Szülőnek lenni a legszebb és a legnehezebb dolog, de minden percet megér. Kívánok Nektek boldog babavárást, jó egészséget és rengeteg boldog pillanatot. Ez a kismanó még nem is tudja, hogy mekkora legenda az édesanyja

- írta egy kommentelő a megható sorokat, majd valaki folytatta:

Gratulálok! Ő lesz a legcsillogóbb aranyérem.

A civilek mellett sztárjaink is sok boldogságot kívántak a kismamának, Tóth Gabi négy darab piros szívecskével, hasonlóan Bódi Sylvihez, Mádai Vivienhez és Jakabos Zsuzsannához.

– Szívből gratulálok - írta Illés Fanni, paraúszó, de Csisztu Zsuzsa is hasonlóan gratulált.