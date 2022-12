Szilágyi Liliánától Ronaldóig, itt van 2022 botránylistája

A legnagyobb sztárokat sem kerülték el a botrányok a 2022-es évben. A Bors összeállításában bemutatjuk a mögöttünk hagyott esztendő legzajosabb történéseit.

1.Leléptek a Liu testvérek



Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang két olimpián is történelmet írtak. A gyorskorcsolyázó testvérpár 2018-ban tagja volt az első magyar téli olimpiai aranyat nyerő váltónak, míg Shaoang idén egyéniben is aranyérmet nyert. Minden adott volt a sikeres folytatáshoz, azonban idén nyáron hazatért Kínába edzőjük, Csang Csing Lina. A fiúk országváltásért adtak be kérelmet, s bár hivatalosan még nem mondták ki, de kínai színekben folytatják karrierjüket. A szövetség ingyen engedte el őket.

Fotó: Fehér Gábor

2. Szilágyi Liliána apja ellen vallott



2021 végén drámai vallomással állt elő Szilágyi Liliána: elmondta, hogy édesapja, Szilágyi Zoltán úszóedző gyermekkorában évekig zaklatta, terrorizálta, molesztálta őt. Az apa becsületsértés miatt indított pert lánya ellen. Az ügyben Szilágyi Liliána is vallomást tett már, az egyik kihallgató rendőrön mutatta be, hogy édesapja hogyan fojtogatta őt.

3. Beckert lecsukták



Élete mélypontjára került Boris Becker, hatszoros Grand Slam-győztes teniszező. A német sportoló 2017-ben jelentett csődöt, ám az eljárás során elrejtett 2,5 millió font értékű tárgyi relikviát. Csalás vádjával elítélték, 2,5 éves börtönbüntetést kapott Angliában. A sztár fél évet töltött börtönben, azonban idő előtt szabadulhatott, úgy, hogy ki is toloncolták Nagy-Britanniából. Németországban megrázó interjúban beszélt megpróbáltatásairól, a Bild szerint 500 ezer eurót kapott ezért.

Fotó: AFP

4. Ronaldo a mélyben



Cristiano Ronaldo karrierje egyik legrosszabb évét élte át a futballban. A portugál világsztár a Manchester Uniteddel mindössze hatodik lett a bajnokságban, ezért nem indulhatott el a BL-ben. Egész nyáron új klubra vadászott, sikertelenül, maradt neki a csereszerep a Unitednél. Novemberben a BBC-nek adott interjújában panaszkodott a klubra, rá egy hétre fel is bontották a szerződését. A világbajnokságon az egyenes kieséses szakaszra Portugália kezdőcsapatából is kiszorult.

Fotó: AFP

5. Óriásit balhézott az oltástagadó Djokovics



Az Australian Open kilencszeres 2022 januárjában nem indulhatott az év első Grand Slam-tornáján Melbourne-ben, mert nem tudta és nem is akarta hitelt érdemlően bizonyítani, hogy beoltották-e koronavírus ellen. A közismerten oltásellenes szerb a repülőtéren nem tudta igazolni, hogy jogosan kapott orvosi mentességet, ezért a helyi hatóságok a kitoloncolás mellett döntöttek.