Megszólalt a Liu testvérek édesanyja: Igen, kínai állampolgárok lesznek

Mint arról korábban beszámoltunk: az olimpiai bajnok testvérpár, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang országváltást kezdeményezett. A korisok ezen kérelmükről szóló levelét a BorsOnline-on is olvashatták. A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöksége 2022. november 10-én megtartott elnökségi ülésén tudomásul vette a döntést és bejelentette, az országváltási kérelemhez hozzájárul. Noha sejteni lehetett, hogyan tovább, hivatalosan eddig nem nyert megerősítést, hol folytatják az olimpikonok. Édesanyjuk azonban egy kínai lapnak beszélt a fiúk jövőjéről.

A fiúk kezdeményezték az országváltást, amit a szövetség engedélyezett is Fotó: Nemzeti Sport

A Pekingi ifjúsági napilap (Beijing Qingnianbao) újságírójának kérdésére a asszony kijelentette:

Igen, kínai állampolgárok lesznek.

A kínai cikket szemléző Magyar Hang írásában az is olvasható: alighanem Liuék edzőjének országváltása állhat az ő távozásuk hátterében is. A Kínai Sporthivatal Téli Sport Központja ugyanis szeptember 26-án hozta nyilvánosságra a „nemzeti felkészülési csapat” névsorát, melynek edzője az a Csang Csing Lina, aki a Liu testvéreket is felkészítette, és akiről a fiúk a pekingi olimpia után kijelentették, hogy mindenképp vele szeretnék folytatni a felkészülésüket. Ő azonban visszautasíthatatlan ajánlatot kapott a kínai gyorskorcsolya-válogatott vezetőedzői pozíciójára.

Mi lesz a magyar állampolgársággal?

A cikk felveti a kérdést: mi lesz a testvérek magyar állampolgárságával? Kínában papíron ugyanis nincs kettős állampolgárság, melynek értelmében a magyar útlevélről le kellene mondaniuk. Ugyanakkor állítólag más honosított élsportolók esetében sem vették ezt a kérdést annyira komolyan.