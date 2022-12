Ez kínos, Ronaldót megint saját szurkolói alázták meg

Miközben a portugál fociválogatott továbbra is menetel Cristiano Ronaldo nélkül, az aranylabdás csatár csak a botrányokról gondoskodik. A kaput végleg az tette be nála, hogy kimaradt a nyolcaddöntőben a kezdőcsapatból. A pletykák szerint - bár ezt az érintettek ezt cáfolják - a csütörtöki edzésen Ronaldo úgy összeveszett a kapitánnyal, hogy az is szóba került, a csatár hazautazik az egész tornáról.

Mindeközben Portugáliában jobban hisznek a Svájcot egy hatossal kiütő csapatban, mint Ronaldóban. A Bola című újság szavazásán a voksolók 94 százaléka vélte úgy, hogy Ronaldónak semmi keresnivalója nincs a portugál kezdőcsapatban, s a kapitány jól tette, hogy a cserék közé ültette őt. Persze ez sem véletlen, helyettese, Goncalvo Ramos mesterhármast ért el a nyolcaddöntőben. Minden arra utal, hogy CR szombaton, a Marokkó elleni negyeddöntőben sem lesz kezdő.

Ronaldo ellen tényleg minden összeesküdött: Manchesterben is megfagyott körülötte a levegő, így két nappal a portugálok vb-rajtja előtt közös megegyezéssel is távozott a klubtól. 37 évesen jelenleg munkanélküli...

A szombati negyeddöntők:

Portugália-Marokkó 16.00

Franciaország-Anglia 16.00