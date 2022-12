Harc az idővel: Elévülhetnek azok a szörnyűségek, amelyekkel Szilágyi Liliána az apját vádolja

Az Európa-bajnoki ezüstérmes úszónő tavaly decemberben beszélt arról, hogy apja korábban molesztálta őt, és emiatt Szilágyi Zoltán feljelentette őt a bíróságon becsületsértés vádjával. A per szeptemberben kezdődött, ahol a bírónő feljelentést tett Szilágyi Zoltán ellen, mivel kiskorú veszélyeztetése vagy akár életellenes cselekedet is felmerült vele szemben. Keviczki István, Liliána ügyvédje, úgy érzi, a nyomozóhatóság komolyan veszi a feladatát, küzdenek azért, hogy ne évüljenek el azok a cselekmények, amelyek felvetődnek Szilágyi Zoltánnal szemben, mert ennek a határán vannak.

Az úszónő tavaly decemberben robbantotta a bombát: ekkor számolt be részletesen arról, amin keresztülment Fotó: RTL Reggeli

– Egyelőre a tényállás megállapítása zajlik. Ha megvan a történeti tényállás, utána be kell minősíteni a cselekményt, ehhez képest tudjuk meg, hogy mennyi az elévülési idő. Az elévülés minimum öt év, de ha magasabb a büntetési tétel felső határa, akkor az annak megfelelő idő. Ennyi idő elteltével is reálisan felmerül a végrehajtandó szabadságvesztés. Méghozzá azért, mert Liliána és az édesanyja vallomása szerint húsz évet meghaladó folyamatos bántalmazás áll fenn Szilágyi úr részéről. Ha az élet elleni cselekmény is megáll, akkor ez várhatóan végrehajtandó szabadságvesztés az ő esetében. Ha ez nem áll meg, és ez orvosszakértői kérdés, akkor szerintem nem fog végrehajtandó szabadságvesztést kapni – magyarázta az ügyvéd.

Keviczki István hozzátette, hivatalosan az emberi méltóságot súlyosan sértő megalázó és erőszakos magatartás tanúsításával elkövetett kapcsolati erőszak vétségének gyanúja miatt indult az eljárás, de ez nem jelenti azt, hogy ha gyanúsításra kerül sor Szilágyi Zoltánnal szemben, kizárólag ezt a cselekményt rója majd fel neki a nyomozó hatóság.