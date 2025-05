Bors tavaszi megújulás: eddz Rubint Rékával! 18. nap

A hazai fitneszvilág egyik legikonikusabb alakja 21 napon keresztül érkezik új tornákkal, ami minden porcikát átmozgat. Rubint Réka tornái a tavaszi megújulás érdekében nemcsak a testet, de lelket is megedzik…

Tavaszi megújulás: a lendületet Rubint Réka biztosítja (Fotó: Bors)

Készen állsz a tavaszi megújulásra?

A Borsonline-on most remek lehetőség nyílik arra, hogy formába kerülj: a nappalidban, profi sporteszközök nélkül is nekiállhatsz az edzésnek – persze, előny, ha van kézi súlyzód, szalagod és loopod. Rubint Réka bemelegítéstől a nyújtásig végigvezet az edzésen, ami után garantált az izomláz, és hamarosan a látványos eredmény is. Ne habozz, indítsd el a videónkat és szánj negyedórát arra, hogy testileg-lelkileg is jobban érezd magad.