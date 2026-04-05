Terrortámadás hiúsult meg: gázvezeték volt a célpont

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor arról adott hírt közösségi oldalán: "A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak."

Dr. Pásztor Bálint újabb részletekkel szolgált az ügyről.

"Húsvét reggelén hívott és arról tájékoztatott Aleksandar Vučić köztársasági elnök, hogy terroristaakciót, konkrétan az Oromhegyesnél húzódó, Magyarországra vezető gázvezeték elleni támadást terveztek" - kezdte, majd így folytatta:

"Azóta a nyomozás során két nagy táska robbanószert találtak. Nem “csupán” Észak-Vajdaság és Magyarország gázellátása lehetetlenült volna el, hanem az emberi életek is veszélyben forogtak Magyarkanizsa községben.

Köszönöm a szerbiai köztársasági elnöknek, a hadseregnek, a rendőrségnek és a titkosszolgálatoknak, hogy időben közbeléptek és megakadályozták a tragédiát.

Amennyiben a nyomozás során bebizonyosodik, hogy nem is mi voltunk az elsődleges célpont, hanem Magyarország ellátása, akkor ez még egyértelműbbé teszi: a terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készítették elő.

Újra bebizonyosodott: a rend, a biztonság, a béke, a nyugalom és a kiszámíthatóság biztosítása az érdekünk, nem pedig a cirkusz, a lázítás, a program nélküli hergelés.

Ezen leszünk a jövőben is, partnereinkkel. Megvédjük a közösségünket és a szerb–magyar stratégiai partnerséget is. A mai nap is bizonyítja: ez a tapasztalt vezetők időszaka. Racionalitás, józan ész, napi munka. Én ebben hiszek" - írta.