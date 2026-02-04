Csercsa Balázs: A Tisza Pártnak valójában két programja van

Bár korábban január végét mondott, Magyar Péter pártelnök ezúttal február 7-re, szombatra ígérte, hogy nyilvánosságra hozzák a Tisza Párt programját. Magyar egy 140 oldalas programról beszél, de a párt volt egyházügyi munkacsoport vezetője, Csercsa Balázs kiugrott tiszás azt mondta, a valódi konvergencia programot csak kormányra kerülés esetén tervezik élesíteni - írja a Ripost.
Sokszori halasztás után a Tisza Párt szombaton tervezi nyilvánosságra hozni programját. A korábban kiszivárgott "Magyarország 2027-2035 Gazdasági konvergencia program" dokumentum valódiságát tagadják, Csercsa Balázs azonban megerősítette, hogy a program valódi. A Tisza volt egyházügyi munkacsoport vezetője azt mondta, a Tisza Pártnak két programja van; egy amit a kampányban megosztanak és a konvergenciaprogram, amit akkor hajtanak végre, ha hatalomra kerülnek.
Olyan ez, mint amikor az étlapon bélszínt rendelsz, de a konyhán már tudják, hogy parizert fognak kihozni, ráadásul dupla áron. Magyar Péterék a "tetszetős kampányszerű programmal" elaltatják a gyanakvást, miközben a hátsó szobában már fenik a késeket a költségvetési vágásokhoz. A maszk lehullt, a terv lelepleződött: a "Szeretetország" valójában a "Megszorítások Országa" lenne
– nyilatkozta Csercsa Balázs a HírTV-nek. A volt tiszás többek között ezzel indokolta kilépését.
Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Facebook posztjában reagált Magyar Péter ATV interjújára, amelyben a bejelentés is elhangzott. Azt írta, nem véletlen, hogy a Tisza tele van bankárokkal, multik, nyugati energiacégek vezetőivel, hiszen őket küldte Brüsszel. Ezért a brüsszeli parancsot hajtanák végre és elvennék a magyarok pénzét.
Sokatmondó az is, hogy Magyar Péter újfent a Digitális Polgári Körök szombati rendezvényére időzítette bejelentését. Korábban azt is ígérte, hogy minden Háborúellenes Gyűlésnek helyt adó településen rendezvényt tart, az elenyésző érdeklődés miatt viszont a stúdiós bejelentésekre és beszélgetésekre szorítkozott.
