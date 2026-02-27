Kiderült: ennyivel kerülne többe itthon a benzin az orosz olaj nélkül

A Barátság kőolajvezeték elzárása nem csupán Magyarország, de a teljes térség számára hátrányt jelent. Palóc André a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Mokkában elmagyarázta, miért is lenne 1000 forint a benzinár, ha az orosz olaj tartósan leállna.

Elzárták a Barátság kőolajvezetéket - ez lenne, ha ez tartóssá válna. Fotó: Gémes Sándor / Délmagyarország

Tényleg 1000 forint lehet a benzin, ha elvágják az orosz olajat?

Orbán Viktor miniszterelnök nyílt levelet írt Zelenszkijnek, melyben felszólította, hogy nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket. Arról is beszélt, hogy az orosz olaj leállítása 1000 forintos benzinárat hozna.

Ez egy nyílt zsarolás, hiszen technikailag minden adott lenne. Politikai szándékuk van. Arra kell gondolni, hogy ha tartós a helyzet, akkor hiány lépne fel a Közép-Kelet Európai piacon. A Tisza párt gazdaságpolitikusa, a kagylós másik vállalat, amely tudná pótolni ezt a mennyiséget. Egyvalamit megtanultunk; amikor valamiből kevés van, az olcsóbb lesz, nem drágább. Egy térségben az olcsó olaj eltűnik, az árak fölfele mennek. Egy különbözet van a hordónkénti árban. A régióban hiányt okozna a leállás, ha ez tartósan így lenne. Sehol nem közelít a benzinár. A kétfajta olaj árkülönbsége adja, hogy ez tényleg 1000 forint lehet

– magyarázta Palóc André a Mokkában. A szóvivő elmondta, hogy a mennyiségi hiány már önmagában drágulást okoz, továbbá a helyettesítés is nehezebbé válna.

Három dologra kell gondolni. Az egyik az, hogy önmagában van egy mennyiségi hiány. Tehát igen, ha egyszer kiveszel a piacból egy óriási mennyiséget, az mindig drágulást okoz. A második, hogy a két olaj között van egy árkülönbség. A harmadik, hogy nyilvánvalóan itt megjelenik annak a kérdése, hogy például a jelenlegi formában csak ezt a típusú olajat tudja finomítani, tehát az, ami a magyar ellátáshoz szükséges. Ez technikai rész megint csak. Nem lehet egyből betáplálni a másik típusút, ez nem így működik, az ember csak beönti az Uralba a Brentet, és akkor az felcserélhető. Ez nagyon fontos, itt vannak fizikai feltételek

– mondta Palóc André.