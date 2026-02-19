Itt a bizonyíték: Zelenszkij beavatkozott a magyar választásokba!

"Zelenszkij leállította a Barátság kőolajvezetéket. Ezzel beavatkozott a magyar választásokba. Bármi áron ukránpárti kormányt akarnak. Ezzel szemben a Fidesz a biztos választás!" - üzente Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Mint ismert, a kormányfő szerda délelőtt arról tájékoztatta a magyar lakosságot: Ukrajna zsarolja Magyarországot, leállította a Barátság kőolajvezetéket. Hozzá kell nyúlnunk a stratégiai tartalékhoz. Később Szijjártó Péter is sajtótájékoztatót tartott az ügyben, amelyen elhangzott: "A rendelkezésre álló egybehangzó és helyszínről származó információink alapján minden műszaki, minden fizikai és minden technikai feltétel adott ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítás Magyarország irányába újra induljon."