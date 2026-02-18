Orbán Viktor: „Ukrajna zsarolja Magyarországot: leállította a Barátság kőolajvezetéket, hozzá kell nyúlnunk a stratégiai tartalékhoz”

A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be róla, hogy mi lesz a szerdai kormányülés első napirendi pontja. Orbán Viktornem köntörfalazott.
Ukrajna zsarolja Magyarországot, leállította a Barátság kőolajvezetéket. Hozzá kell nyúlnunk a stratégiai tartalékhoz. A mai kormányülésnek ez az első napirendi pontja
- írta Facebook-oldalán megosztott videójához Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.