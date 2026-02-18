Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor: „Ukrajna zsarolja Magyarországot: leállította a Barátság kőolajvezetéket, hozzá kell nyúlnunk a stratégiai tartalékhoz”

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 11:55
A miniszterelnök nem köntörfalazott. Orbán Viktor elárulta, mi a terv.
A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be róla, hogy  mi lesz a szerdai kormányülés első napirendi pontja. Orbán Viktornem köntörfalazott.

Ukrajna zsarolja Magyarországot, leállította a Barátság kőolajvezetéket. Hozzá kell nyúlnunk a stratégiai tartalékhoz. A mai kormányülésnek ez az első napirendi pontja

- írta Facebook-oldalán megosztott videójához Orbán Viktor. 

Orbán Viktor: Ukrajna zsarolja Magyarországot: leállította a Barátság kőolajvezetéket, hozzá kell nyúlnunk a stratégiai tartalékhoz

