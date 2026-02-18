Szijjártó Péter: Zelenszkij elnök olajellátási válságot akart előidézni Magyarországon – videó

Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor szerda délelőtt arról tájékoztatta a követőit a közösségi oldalán, hogy Ukrajna zsarolja Magyarországot, leállította a Barátság kőolajvezetéket. Hozzá kell nyúlnunk a stratégiai tartalékhoz. Ezért a mai kormányülésnek ez lesz az első napirendi pontja. Majd nem sokkal később már arról számolt be, hogy a helyzetre való tekintettel Szijjártó Péter szerda délután 13 órától rendkívüli bejelentést tart.

Szijjártó Péter

Fotó: MW / youtbe

A külgazdasági és külügyminiszter a tájékoztató elején kijelentette:

"A Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába január 27-én leállt. Az azóta megtett ukrán ígéretek és hitegetések dacára Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken".

Megállapítottuk, hogy a rendelkezésre álló egybehangzó és helyszínről származó információink alapján minden műszaki, minden fizikai és minden technikai feltétel adott ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítás Magyarország irányába újra induljon.

A miniszter közölte:

Az, hogy Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, az egy politikai döntés, egy olyan politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg.

Szijjártó hozzátette:

"Ez a politikai döntés egy egyértelmű ukrán politikai zsarolás Magyarországgal szemben. Ennek az ukrán politikai zsarolásnak az a célja, hogy Magyarország teljesítse Ukrajna követeléseit. Ennek a politikai zsarolásnak az a célja, hogy Magyarország támogassa a háborút, engedjük meg, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába".

A miniszter kiemelte:

Ennek az ukrán politikai zsarolásnak a célja az, hogy egyezzünk bele Ukrajna európai uniós csatlakozásába, és ennek az ukrán politikai zsarolásnak a célja az, hogy adjuk fel az olcsó orosz energiahordozók használatát, ezzel adjuk fel a rezsicsökkentést, adjuk fel azt, hogy ma Európában a magyar emberek, a magyar családok fizetik messze a legalacsonyabb rezsiköltségeket

Szijjártó Péter hangsúlyozta:

Zelenszkij elnök ezzel a döntésével nyilvánvalóan egy olajellátási válságot szándékozott előidézni Magyarországon, amellyel nyílt, durva beavatkozást hajt végre a magyar választás folyamatába.

Úgy fogalmazott: Mi ezt az ukrán beavatkozást a lehető leghatározottabban visszautasítjuk. Magyarország jövőjéről kizárólag a magyar emberek dönthetnek, a magyar emberek szuverén döntése határozza meg Magyarország jövőjét. Magyarország kormánya minden szükséges intézkedést megtett annak érdekében, hogy az ország olajellátása biztonságban legyen, ezáltal az energiaellátásunk biztonságban legyen és meg tudjuk őrizni a rezsicsökkentést.

Kormány intézkedései nyomán Magyarország üzemanyagellátása és Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított, sem az üzemanyagellátás, sem maga az energiaellátás nem került veszélybe az ukrán politikai zsarolás dacára sem

– mondta.