Ha a Barátság vezeték leáll, akkor kötelező az Adria vezetéken orosz tengeri olajat szállítani

Czepek Gábor, az energiaügyi minisztérium miniszterhelyettese a TV2 Mokka című műsorában beszélt arról, hogy Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéket, ezért a MOL azzal a kéréssel fordult a kormányhoz, hogy szabadítsák fel az ország stratégiai kőolaj készleteit.

A horvátok EU-s szabályokat szegnek a kőolaj szállításának megállításával. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Czepek Gábor kiemelte, Magyarország két vezetéken van ellátva, egyik a Barátság vezeték, másik pedig délről az Adria vezeték, és az ország szívében, Százhalombattán a kőolajfinomítóban egyesül ez a két olaj, a keleti és a nyugati, és ebből jön létre a magyar üzemanyag bizonyos bekeverési arányban.

Ebbe állították bele a fejszét az ukránok, és tették ezt úgy, hogy Magyarország az ukrán energiaimport 45 százalékát biztosítja. Ez két millió ukrán család éves ellátása. Tehát 6 millió embernek segít Magyarország és már 3 milliárd köbméter gázt továbbítunk az ukránoknak.

Most egy ilyen országgal szemben alkalmazza azt a politikai nyomásgyakorlást Ukrajna. Ugyan fizikailag már lehetséges a 27-ei orosz támadás óta helyreállított vezetékeken olajat szállítani, ez működik, lehetséges, megerősített információ, mégsem teszik ezt.

– mondta a miniszterhelyettes és hozzátette, hogy van egy vezetékünk Adriáról, ahol a horvátok ilyen-olyan indokokkal húzzák az időt. Pedig a magyarok nyomására került be az EU 2022-es rendeletébe az a szabály, hogyha a a Barátság vezeték leáll, akkor kötelező az Adria vezetéken orosz tengeri olajat szállítani és ellátni az országot.

Ezek miatt a MOL azt kérte, hogy szabadítsák fel a stratégiai készletek egy részét. Azonban ennek van egy normál formalizált jogi rendje, hogy meg tudják hozni a szükséges döntéseket. Ezért Czepek Gábor elmondta, hogy a mai napon tárgyalja a MOL kérését a bizottság.