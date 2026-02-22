Borzalmas hírek jöttek: megadták magukat a katonák, mégis agyonlőtték őket

A kijevi bíróság életfogytiglanra ítélte azt az orosz katonát, aki ukrán hadifoglyokat gyilkolt le. Az elkövető parancsra cselekedett így. Nem ez az első eset, hogy az orosz katonák ilyen parancsot kapnak.

Fotó: Unsplash

Több orosz katona is követett el háborús bűnöket

Az elkövető az Orosz Fegyveres Erők Csendes-óceáni Flottájának 40. önálló tengerészgyalogos dandárja, 1. tengerészgyalogos zászlóalja alatt szolgált. 2025 januárjában Kurszk megyében egy csapatban küzdött az ellenséggel. A védekező ukránok letették a fegyvert és megadták magukat, de az elkövető parancsra tüzet nyitott rájuk és végzett velük.

A bíróság ítélete szerint nem volt katonai ok az erőszakra és az elkövető tisztában volt a bűncselekménnyel, a parancsot erre hivatkozva meg is tagadhatta volna. A megadásuk miatt az ukrán katonákat a nemzetközi emberi jogok védték, a bűncselekmény pedig háborús törvények és szokásjogok megszegése volt. A büntetés mellett pénzbírságot is kiszabtak az elkövetőnek, amit az áldozatok családjai számára kell megfizetnie.

Nem ez volt az egyetlen eset, amikor egy orosz katona átlépte a határt. Januárban az Ukrán Biztonsági szolgálat egy felvételt tett közzé, amelyen Szergej Szkobelevet, egy orosz katonát hallgatnak ki. Szkobelev kilenc ukrán hadifoglyot végzett ki 2024 októberében egy kurszki hadművelet során.

Szkobelev a támadás parancsnokaként azt az utasítást kapta, hogy támadják meg az Ukrán Fegyveres Erők pozícióit. Az egysége kilenc ukrán katonát fogott el, akiket rávettek, hogy a ruháiktól megszabadulva feküdjenek a földre. Ezután Szkobelev egy másik katonával mindegyik ukrán katonát kivégezte, szintén egy felettes parancsára. Szkobelevet egy héttel később kapták el.

