Dróntámadás az ukrán vasútállomáson Szumiban, lassítják a vasúthálózatot

Ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 12:03
orosz-ukrán háborúháború
Az orosz támadást csütörtökön jelentették be. Éjjel drónokkal támadták meg a Szumi megyében található vasútállomást. A közlekedés helyreállítását már megkezdték.

Ukrajna északi részén, Szumi megyében csütörtök éjjel dróntámadás érte a vasútállomást. A vasúthálózat egyik alkalmazottja megsérült a támadás során, civil áldozatokról nem érkeztek hírek. 

Russian shelling damages railway station in Ukraine’s Sumy Region
Szumi dróntámadás, vasútállomás. Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Masszív dróntámadás érte Szumi megye vasútállomását, valamint az Ohtirka község vasútállomását is. 

Éjszaka Oroszország megtámadta Ukrajna falvait és városait. Lakóépületek és logisztikai létesítmények károsodtak meg. Ehhez tartozik Szumi megye is. Az orosz hadsereg az éjszaka során drónokkal támadta meg Szumi megye vasúti infrastruktúráit. Az ellenség most megpróbálja leállítani a közlekedést. Az ukrán vasút most megerősíti a biztonsági protokollt és folytatja az üzemelést

– mondta Olekszij Kuleba, Ukrajna újjáépítéséért felelős miniszterelnök-helyettese. A jelentések alapján a vasútállomás egyik karbantartója is megsérült a támadásban. Az egyik utasokat melegítő vagont, valamint magát az állomás épületét is támadás érte, civil áldozatokról azonban nem számoltak be – írja a Ripost.  

 

