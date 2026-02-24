Ukrán katonaözvegyek kálváriája. Nem egyszerű megkapni az elhunytak után járó támogatást

Ukrán lapok a négy éve tartó háború óta több olyan riportot is közöltek, amiben elesett katonák özvegyei számoltak be az állami bürokráciával való küzdelmükről. A legfájdalmasabbak azok a történetek, amikor egy kisfiú vagy kislány az édesapa halála után született meg.
Anna Kulakovszkaja, 8 hónapos fiával sétál egy poltavai utcán, amelyet elhunyt férjéről neveztek el.
Ez emlék lesz a fiának, akinek nem adatott meg, hogy láthassa az apját
– mondja Anna.
A férjem, Oleg Kulakovszkij, a háború első napján, 2022. február 24-én esett el. Március elején tudtam meg, hogy terhes vagyok. Olekszyko október 14-én született, és felmerült a pénzbeli támogatás kérdése. A Védelmi Minisztérium úgy vélte, hogy az apa halála után született gyermek nem jogosult erre.
A 28 éves Roman Ryabokon 2022. március 21-én esett el, a barátnője, Mariana akkor már hét hónapos terhes volt. A pár hivatalosan még nem volt házas – márciusra tervezték az eseményt. Halála napján a nő még telefonon beszélt Romannal. Így ezt a dátumot később hivatalosan is a halála napjaként jegyezték fel. Március 22. és április 1. között eltűntnek tekintették a férfit.
Aznap este azt mondta, hogy heves tüzérségi támadás kezdődött, Grad rakétákkal lövik őket. Sajnálkozott, hogy egyedül kell szülnöm, pedig apás szülést terveztünk. Azt mondta: »Erős vagy, bármi is történjen.« Aztán arra kért, hogy nevezzem el a babát Zakharnak. Ez volt Roma végrendelete
- emlékszik vissza a nő.
A fiú 2022 májusában született, két hónappal Roman halála után. Marianának azért voltak problémái a támogatások kifizetésével, mert Romannal nem voltak hivatalosan házasok. A nőnek bíróságon kellett igazolnia az apaságot.
Az apaság megerősítéséhez minden lehetséges bizonyítékot össze kellett gyűjtenünk – közös fényképeket és videókat, tanúvallomásokat, a lakáshivataltól származó együttélési igazolást a szomszédok megerősítésével. Csak a DNS-teszt hiányzott. Roma holtteste a dnyiproi hullaházban volt az azonosítatlan holttestek között. Ott voltak a genetikai anyagának mintái, de nem adták át nekem. Most az ügyvédemmel ezen az ügyön dolgozunk.
Mariana 2023 júniusában kérvényezte az egyösszegű kifizetést. Először elutasították. Néhány hónappal később a nő ismét a Védelmi Bizottsághoz fordult. Írásban szeretett volna hivatalos elutasítást kapni, hogy bírósághoz fordulhasson. Amikor azonban Mariana felhívta a Védelmi Minisztériumot, azt mondták neki, hogy várjon, mert a helyzetet megváltoztathatja a 9226. számú törvényjavaslat, amelynek célja az egyszeri pénzbeli juttatásban részesülők körének bővítése volt.
Decemberben a Verhovna Rada elfogadta ezt a törvényjavaslatot. Konkrétan a támogatáshoz való jogot arról, hogy az elhunyt személyek életében fogant, de haláluk után született gyermeke is megkaphassa a pénzbeli támogatást.
Ukrajnában a háborúban elesett katonák családtagjai (így az özvegyek is) összesen 15 millió hrivnya (körülbelül 112 millió forint) egyszeri pénzbeli támogatásra jogosultak. Az összeget ütemezve folyósítják: a teljes összeg egyötödét, azaz 3 millió hrivnyát a kérelem jóváhagyása után röviddel, egy összegben kapja meg a család.
A fennmaradó 12 millió hrivnyát 80 hónapon keresztül (kb. 6,5 év), egyenlő részletekben fizetik ki, ami havonta nagyjából 150 000 hrivnyát jelent. Az összeg egyenlő arányban oszlik meg a közvetlen hozzátartozók (özvegy, gyermekek, szülők) között. A kártérítés akkor jár, ha a katona katonai feladatai teljesítése közben esett el, vagy hadifogságban vesztette életét. Nem jár támogatás, ha a katona önként adta meg magát az ellenségnek, vagy ha a halál oka nem közvetlenül a harci cselekményekhez köthető.
