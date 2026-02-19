Zokogásban tört ki a tolmács, amikor a 11 éves ukrán kisfiú elmondta, hogyan halt meg az édesanyja

Olyan jelenetnek lehettek tanúi az Európai Parlament képviselői, amelyet senki nem fog egyhamar elfelejteni. A 11 éves Roman, aki Ukrajnából érkezett, remegő hangon ült a mikrofon elé, hogy elmondja saját történetét. A tolmács , aki fordított ukránról angolra a jelenlévőknek, elérzékenyült a történet hallatán.
Hello mindenkinek. A nevem Roman, 11 éves vagyok és Ukrajnából jöttem
- kezdte bemutatkozását a kisfiú, láthatóan idegesen, de összeszedetten.
A teremben ülők feszült csendben hallgatták, amikor Roman felidézte a tragikus napot, amely örökre megváltoztatta az életét.
„2022. július 14-én Vinnyicjában voltam az anyukámmal a kórházban…
-kezdte a gyerek mondatainak a fordítását a tolmács, de a hangja elcsuklott és sírni kezdett.
Egy másik, a teremben ülő férfi sietett a tolmács segítségére, átvette a fordítást, hogy Roman folytathassa - írja a Ripost.
A kisfiú ekkor kimondta a legszörnyűbb mondatot, amelyet egy gyermek valaha kimondhat:
Ez volt az utolsó alkalom, amikor láttam az anyukámat… és az utolsó alkalom, amikor el tudtam tőle búcsúzni.
Roman ezután felidézte azokat a pillanatokat, amelyek örökre beleégtek az emlékezetébe.
Láttam, hogy a kövek alatt volt. Láttam a haját. Meg tudtam érinteni a haját… és el tudtam búcsúzni tőle.
Román története sajnos nem egyedi eset. Rengeteg gyermek veszítette el az egyik vagy mindkét szülőjét a háború miatt.
