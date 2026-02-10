Újabb megdöbbentő videó az ukrán kényszersorozásról: fényes nappal hurcolják el az embereket

Az ukrajnai háború elhúzódása és a harctéren tapasztalható folyamatos emberveszteség miatt a toborzás kulcskérdéssé vált, a közösségi médiában sorra jelennek meg olyan felvételek, amelyek kényszersorozásokat dokumentálnak. Egy ilyen esetről készült videót osztott meg a közösségi oldalán Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő.

A kényszersorozás miatt rettegnek az ukrajnai emberek Fotó: Irina Ribakova / MTI

A jelenet azt mutatja, hogy a hatóságok egyre határozottabban lépnek fel azokkal szemben, akik nem jelentkeznek önként katonai szolgálatra. Az elmúlt hónapokban több hasonló felvétel is napvilágot látott.

A videót Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő osztotta meg közösségi oldalán, ahol kemény szavakkal kommentálta a látottakat.

Egyre súlyosabb a helyzet, ez ma az ukrán valóság. Így viszik el fényes nappal az embereket a kényszersorozás során a frontra. És őket akarják felvenni az EU-ba. Mi ebből továbbra sem kérünk

– írta a politikus.

Közben Volodimir Zelenszkij elnök kormánya többször hangsúlyozta: az ország a fennmaradásáért küzd, és a hadkötelezettség törvényes keretek között zajlik. A hivatalos álláspont szerint a mozgósítás elengedhetetlen az ország védelméhez - írja a Ripost.

A kényszersorozásokról rengeteg videó kering a neten

Négy éve tart már az orosz-ukrán háború, az indulatok azonban nem hogy csitulnának, egyre kegyetlenebb felvételek kerülnek ki az internetre. Az ukrán kényszersorozásokról készült videók jól mutatják, hogy a toborzótisztek egyre durvább módszerekhez nyúlnak, nem kímélve már sem időst, sem beteget. Nem csoda, hiszen egyre kevesebb az ember a fronton. Rengetegen próbálják meg elhagyni az országot, akár a zöld határon keresztül terepjáróikkal, a fronton pedig egyre élhetetlenebbek körülmények fogadják a katonákat. Nincs elég pihenőidő és a felszerelés is hiányos. Az emberhiány arra ösztönzi a különleges osztag embereit, hogy válogatás nélkül sorozzanak be mindenkit - akár még hajléktalanokat is.