Egyre több az áldozata a háborúnak - ez így nem mehet tovább. Ezért fontos a Nemzeti Petíció

Egyre súlyosabb áldozatai vannak a szomszédunkban dúló háborúnak. Két tizenéves halt meg Zaporizzsjában, több ezren maradtak fűtés nélkül. Ezt a háborút nem szabad tovább támogatnunk, az Európai Uniónak le kell állnia a finanszírozással. Ezért is fontos a Nemzeti Petíció, mert ezzel üzenhetjük meg; nem akarjuk, hogy ez a háború tovább folytatódjon - írja a Metropol.

Dróntámadás érte Ukrajnát. A Nemzeti Petíció kitöltésével kifejezhetjük, hogy ennek véget kell vetni. Fotó: AFP / AFP

Egyre több áldozata van a háborúnak – ez ellen léphetünk fel a Nemzeti Petícióval

Civil áldozatokról számoltak be a napokban. Ukrajna déli részén, Zaporizzsja városában egy lakónegyedet támadtak meg. Két tizenéves meghalt, legalább kilencen megsebesültek. Szintén civilek kerültek célpontba Harkivban, ahol napközben egy Shahed kamikazedrón csapódott egy lakóépületbe.

Kedden támadás érte az Ukrajna energiarendszerét, emiatt kedd óta nincs fűtés Ukrajnában. Több százezren maradtak fűtés nélkül, a hőmérséklet pedig mínusz húsz fok alá süllyedt.

Hasonlóan sokkoló esetekről számoltak be Dnyiproban, ahol két civil áldozatról tudunk, egy 68 éves nőről és egy 38 éves férfiról. A Szinelnyikovei járást ugyanis szintén dróntámadás érte.

A téli időszakban kritikus kérdés, hogy legyen otthonunk, ahol meg tudunk melegedni. A háború ezt az ukránoknak is lehetetlenné teszi, azonban a brüsszeli elhibázott politika miatt is megnövekedtek a háborúban nem álló tagállamok energiaárai. Nem csupán a rezsicsökkentést védhetjük meg tehát. A Nemzeti Petíció aláírásával nemet mondhatunk arra is, hogy a következő években mi finanszírozzuk Ukrajnát és annak katonai erejét.

A Nemzeti Petíció kitöltésére március 23-ig van lehetőségünk



