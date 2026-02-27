Beszédes hallgatás: A Tisza összejátszik Kijevvel

Beszédes az a hallgatás, hogy Magyar Péternek nincs érdemi mondanivalója azzal kapcsolatban, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítása veszélyezteti az ország energiabiztonságát, hosszabb távon pedig az üzemanyagárak drasztikus drágulásával fenyeget.

António Costa és Ursula von der Leyen Volodimir Zelenszkijjel is tárgyal. Beszédes Magyar Péter hallgatása

Beszédes hallgatás, ami sok mint elmond arról, hogy mire készül a Tisza

Kijev számára egyértelmű politikai előnyt jelentene a Tisza Párt győzelme – erről beszélt Bogdan Popov ukrán elemző egy televíziós interjúban.Popov szerint a Tisza Párt győzelme kifejezetten pozitív változásokat jelentene Ukrajna számára:

zöld jelzést Ukrajna uniós csatlakozásához,

magyar katonai támogatást Kijevnek,

fokozódó nyomást az oroszellenes szankciók további szigorítására,

valamint Magyarország „belső szövetségessé” válna Ukrajna számára az Európai Unióban - írta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán..

Eközben a brüsszeli Politico is arról ír, hogy Brüsszel és Kijev lélegzetvisszafojtva várják az áprilisi választásokat, abban reménykedve, hogy a Tisza majd zöld utat ad Ukrajna EU-csatlakozásának és további pénzügyi támogatásának.

Egy ukrán kormányzati tanácsadó azt is beismerte a lapnak, hogy Kijev már most kapcsolatban áll Magyar Péter csapatával.

Orbán Viktor miniszterelnök a február 27-i rádióinterjúban a műsorvezető azon felvetésére, hogy Magyarországon a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését az ellenzék riogatásnak tartja, és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke arra utalt, hogy a kormány hamis zászlós műveletre készül, úgy reagált: "amit az ellenzék mond, az mese. Amit a Tisza mond, meg Magyar Péter, az azért van, mert az ukránok fizetik őket".

Az ukránok beépültek a magyar politikába, pontos tudásunk van arról, hogy finanszírozzák a Tisza Pártot

- közölte.

Hozzátette, a Tisza Párt elnökének ukrán útját egy "közismert", vagyis a magyar szolgálatok által azonosított és az ukrán hatóságoknak, államnak dolgozó ismert kém szervezte, tehát "az ukránok nyakig benne vannak a Tisza Pártban".

Orbán Viktor azt mondta, az ukránok azon dolgoznak, hogy Magyarországnak olyan kormánya legyen, amely leválasztja Magyarországot az orosz olajról, amely pénzt ad Ukrajnának, vagy legalábbis nem akadályozza a pénz áramlását Brüsszelből Ukrajnába, és a végén beáll a háborús országok sorába.

Az áprilisi választások tétje világos. A mérleg egyik felén a Brüsszelnek és Kijevnek megfelelni akaró Tisza Párt, a másikon pedig a békepárti, szuverén magyar kormány, amely a brüsszeli nyomás ellenére is képes megvédeni a magyar érdekeket - írja a Ripost.