Orbán Viktor: Az áprilisi választás tétje hatalmas

Rendkívül fontos üzenetet fogalmazott meg a Megafon Klub vendégeként, szavait pedig most Facebook-oldalán hallgathatjuk vissza a kormányfő. Posztjában Orbán Viktor most kiemelte: minden áprilisban dől el. "Az áprilisi választás tétje hatalmas: ki kell maradnunk a háborúból! Olyan kormányt kell választanunk, aki nemet tud mondani Brüsszelnek és Kijevnek! A Tisza Párt nem hogy nem tud, nem is akar. Ezért a Fidesz a biztos választás!" - írta.

Orbán Viktor kiemelte: Európa katonai egységeket fog küldeni Ukrajnába. "Ez a pillanat nincs olyan messze, mint azt sokan gondolják!" - folytatta, hozzátéve: a magyarok érdeke, hogy ebből a háborúból mindenképp kimaradjanak.