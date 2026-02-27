Bóka János: Ukrajna akadályozza a Barátság kőolajvezeték ellenőrzését

Budapest és Kijev között éleződik a konfliktus a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter az Indexnek nyilatkozva elmondta, Brüsszelben hosszú és érzelmes vita bontakozott ki, a vezetékkel kapcsolatban arról, ki gyakorol nyomást kire, milyen állapotban van az infrastruktúra, használható-e egyáltalán, illetve hogyan kell értékelni a kialakult helyzetet - írja Metropol.
Az elmúlt napokban tovább éleződött a vita Budapest és Kijev között, miután Orbán Viktor miniszterelnök nyílt levélben szólította fel Vologyimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy fejezze be – a kormányfő megfogalmazása szerint – magyarellenes politikáját, és indítsa újra a Magyarország energiaellátásában kulcsszerepet játszó Barátság kőolajvezetéket. A kormányfő szerint Ukrajna azzal, hogy az elmúlt napokban elzárta a vezetéket, a magyar családok megélhetését sodorja veszélybe, és politikai nyomásgyakorlást alkalmaz egy szuverén uniós tagállammal szemben.
A miniszterelnök a Védelmi Tanács ülése után bejelentette: a kormány megerősíti az ország kritikus energetikai infrastruktúrájának védelmét az ukrán olajblokád miatt. Az erről szóló rendelet már megjelent a Magyar Közlönyben. A kabinet álláspontja szerint a történtek nem csupán gazdasági, hanem nemzetbiztonsági kockázatot is jelentenek.
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint Ukrajna szándékosan akadályozza, hogy magyar és szlovák szakértők a helyszínen vizsgálják meg a Barátság-vezeték állapotát. A kabinet azt állítja, hogy az ukrán döntés politikai, nem technikai okokra vezethető vissza. Ez veszélybe sodorhatja Magyarország energiaellátását.
A magyar kormány részéről az a követelés, hogy a vezetéken elinduljanak a szállítások, mielőtt Budapest támogatná például az Ukrajnának szánt uniós hitelcsomag elfogadását. Amíg nem érkezik olaj a vezetéken, nem járulnak hozzá a 90 milliárd eurós csomag jóváhagyásához az Európai Unióban.
Az Európai Bizottság azt közölte, hogy a Barátság kőolajvezeték szállításainak szünetelésének nem csupán politikai oka van, a prioritás az energiaellátás biztosítása, illetve a pénzügyi és energiabiztonsági kérdések párhuzamos kezelése. A brüsszeli szóvivő szerint az uniós intézmények nem kívánnak közvetlenül Ukrajnára nyomást gyakorolni a vezetékkel kapcsolatban.
A vezetéket ért károk január végén egy, a vezeték infrastruktúráját érintő incidens miatt állt le. Ukrajna azt közölte, hogy műszaki és biztonsági okok miatt nem tudja most azonnal újraindítani a tranzitot Magyarország felé, míg Magyarország ezt politikai blokádnak tekinti.
Bóka János arról is beszélt, hogy ilyen helyzetben felmerül, milyen eszközök állnak Magyarország rendelkezésére. A kétoldalú rendezést említette, ugyanakkor azt mondta, ez az ukrán fél ellenállása miatt ellehetetlenült. Szerinte az ukrán kommunikáció gyorsan „orosz kérdéssé” alakította az ügyet, ami azt jelzi, hogy Kijev túllépett a technikai és jogi szempontokon, és politikai ügyként kezeli a vezetéket.
Még arra sem mutattak hajlandóságot, hogy az ukrán forrásoktól függetlenül ellenőrizzék, egyáltalán működőképes-e a vezeték.
A miniszter szerint hasonló álláspont rajzolódott ki az António Costa által vezetett Európai Tanács részéről is. A magyar miniszterelnökkel folytatott levelezésben elutasították, hogy bármilyen kapcsolat lenne a Barátság kőolajvezeték ügye és a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret között.
