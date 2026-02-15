Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Georgina, Kolos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat

Évértékelő 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 13:06 / FRISSÍTÉS: 2026. február 15. 13:07
Tisza PártBrüsszelOrbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban tartott évértékelőjén felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki megkapja, amit akart.

Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban tartott évértékelőjén felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki megkapja, amit akart. A Tisza Párt kiélheti kielégítetlen politikai ambícióit, a nagytőke visszakapja a pénzét, Brüsszel elküldheti a magyarok pénzét Ukrajnába, és betolhatja Ukrajnát az Európai Unióba. Legalábbis ez a Tisza terve.

Orbán Viktor
Orbán Viktor évértékelő beszédet tart / Forrás: MW 

Orbán Viktor: valóban rendszerváltást akarnak, hoznák a brüsszeli rendszert

Orbán Viktor hangsúlyozta: igazuk van, amikor azt mondják, rendszerváltásra készülnek. A magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jön a brüsszeli rendszer.

Rezsicsökkentés, családtámogatás, otthonteremtés, ezeknek lőttek.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu