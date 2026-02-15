Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor: A Tisza brüsszeli kreálmány, kell valaki Magyarországról is, aki sohasem mond nemet a brüsszeli parancsoknak

Évértékelő 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 09:53
Tisza PártévértékelőOrbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza brüsszeli kreálmány, kell valaki Magyarországról is, aki sohasem mond nemet a brüsszeli parancsoknak.

A Tisza Párt kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében hangsúlyozta, hogy a párt szerinte egyértelműen brüsszeli kreálmány.

Orbán Viktor
Orbán Viktor az évértékelő beszédet mond   Fotó: MW

Orbán Viktor: a Tisza idegen érdekek szülte báb

Orbán Viktor meglátása szerint a Tiszát német politikai körök hozták létre Manfred Weber vezetésével és Ursula von der Leyen támogatásával. Brüsszelben ezt természetes folyamatnak tekintik, mert ott bevett gyakorlatnak tartják, hogy legyen Magyarországnak is olyan politikai szereplője, aki nem mond nemet a brüsszeli elvárásokra.

Orbán Viktor hozzátette, hogy ez nem új jelenség, már a 2024-es európai parlamenti választás idején is hasonló folyamatok zajlottak.

