Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába

orosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 11:55
Évértékelő 2026Brüsszel
Orbán Viktor évértékelő beszédében kifejtette: Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy.

Orbán Viktor miniszterelnöki évértékelő beszédében kifejtette: Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy. Az áprilisi választás lesz az utolsó magyar választás a háború előtt. Ennek a kormánynak kell majd döntenie háború és béke kérdésében.

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnöki évértékelő beszédet mond a Várkert Bazárban  Fotó: MW

Orbán Viktor: Nem, nem és nem!

Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszel eldöntötte, hogy Ukrajna területén legyőzik az oroszokat. Magyarországon és Szlovákián kívül mindenhol háborús készülődés folyik.

"9 országban már van kötelező sorkatonai szolgálat. Van, ahol a nőkre is kiterjesztették. Útmutatókat küldenek a lakosságnak, mit kell tenniük háború esetén. A katonai kiadások kilőttek. Megállapodásokat írtak alá csapatok Ukrajnába küldéséről. Eddig közel 200 milliárd eurót költött Brüsszel az ukrán háborúra. Decemberben újabb 90 milliárd eurós hitel. Ukrajna csak nyeli tovább a pénzt. 800 milliárdot követelnek működésre, és 700 milliárdot hadseregre" – magyarázta.

Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába. Nem, nem és nem!

 – húzta alá.

