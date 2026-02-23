Szijjártó Péter: magyar és szlovák katonákat küldenének Ukrajnába

Szijjártó Péter Brüsszelben tartott sajtótájékoztatót a külügyi tanács ülése után. A külügyminiszter szerint két dolog vált világossá az ülés során, és mindkettő meglehetősen sokkoló.

Kaja Kallas a uniós külügyi főképviselő azt akarja, hogy a magyarok és a szlovákok szakértők helyett katonákat küldjenek Ukrajnába.

Ukrajna valóban összejátszik Brüsszellel az olajszállítások blokkolása ügyében.

A tárca vezető szerint négy tanulsága van a mai ülésnek:

Brüsszel egy hosszú háborúra rendezkedik be; Katonákat akarnak küldeni mielőbb Ukrajnába; Még több pénzt akarnak küldeni Ukrajnába; Ukrajna uniós csatlakozásáról úgy beszélnek Brüsszelben, mintha az egy megállíthatatlan, megkérdőjelezhetetlen folyamat lenne.

Szijjártó Péter újságíróknak elmesélte, hogy miként hangzott el pontosan Kaja Kallas azon kijelentése, miszerint magyar katonáknak kellene Ukrajnába mennie. Az ukrán külügyminiszter online bejelentkezésének vége felé tartottak, amikor a luxembourgi külügyminiszter feltette azt a váratlan kérdést, hogy mehetnek-e magyar megfigyelők Ukrajnába megvizsgálni a Barátság kőolajvezeték állapotát. Erre mondta Kaja Kallas, hogy

inkább katonákat kellene Ukrajnába küldenie Magyarországnak és Szlovákiának.

A miniszter hozzátette, hogy egyébként nincsen szükség szakemberekre, mivel a Barátság kőolajvezeték üzemeltetői ismerték el a MOL-nak, hogy a vezetéken képesek lennének szállítani. Az ukrán külügyminisztert minden esetre meglepte a kérdés, csak hebegett, és azt mondta, majd utána kérdez, hogy van- lehetőségük szakemberek fogadására.