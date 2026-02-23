Szijjártó Péter: magyar és szlovák katonákat küldenének Ukrajnába

Szijjártó Péter Brüsszelben tartott sajtótájékoztatót a külügyi tanács ülése után. A külügyminiszter szerint két dolog vált világossá az ülés során, és mindkettő meglehetősen sokkoló.
A tárca vezető szerint négy tanulsága van a mai ülésnek:
Szijjártó Péter újságíróknak elmesélte, hogy miként hangzott el pontosan Kaja Kallas azon kijelentése, miszerint magyar katonáknak kellene Ukrajnába mennie. Az ukrán külügyminiszter online bejelentkezésének vége felé tartottak, amikor a luxembourgi külügyminiszter feltette azt a váratlan kérdést, hogy mehetnek-e magyar megfigyelők Ukrajnába megvizsgálni a Barátság kőolajvezeték állapotát. Erre mondta Kaja Kallas, hogy
inkább katonákat kellene Ukrajnába küldenie Magyarországnak és Szlovákiának.
A miniszter hozzátette, hogy egyébként nincsen szükség szakemberekre, mivel a Barátság kőolajvezeték üzemeltetői ismerték el a MOL-nak, hogy a vezetéken képesek lennének szállítani. Az ukrán külügyminisztert minden esetre meglepte a kérdés, csak hebegett, és azt mondta, majd utána kérdez, hogy van- lehetőségük szakemberek fogadására.
Szijjártó Péter újságírói kérdésre megerősítette, hogy a gáz-olaj és benzinellátás is biztosított Magyarországon.
