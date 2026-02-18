A miniszter kiemelte: a szállításokhoz minden műszaki, technikai feltétel adott, és kizárólag politikai oka van annak, hogy az ukránok nem engedik azok folytatását. Magyarországon választásra készülünk, és az ukránok a politikai ellenfeleinket támogatják, ezért azt gondolják, hogy jó ötlet egy ilyen energiaellátási kihívás elé állítani Magyarországot a választás előtt - fogalmazott.

Szijjártó Péter: Gondoskodunk arról, hogy Magyarország energia- és üzemanyagellátása biztonságban legyen Fotó: Derencsényi István

Felhívta a figyelmet arra: az európai szabályok alapján Magyarország és Szlovákia mentesül az uniós olajszankciók alól, és amennyiben a vezetékes olajszállítás vis maior miatt ellehetetlenül, Magyarországnak lehetősége van arra, hogy tengeren is vásároljon orosz kőolajat. Hozzátette: a szlovák gazdasági miniszterrel közösen jelezték a horvátoknak, hogy ennek az európai szabálynak az aktiválásával a horvát vezetékrendszeren keresztül orosz olajat kívánnak importálni.

Hangsúlyozta: a Barátság kőolajvezetéket fő ellátási útvonalnak építették, és önmagában is el tudná látni Magyarországot és Szlovákiát olajjal, míg a Horvátországon keresztül érkező Adria vezetéket kiegészítő vezetéknek építették. Mivel a keletről érkező fővezeték jelenleg egy politikai döntés miatt nem tud szállítani, ezért most a kiegészítő vezetéken keresztül vásárolunk olajat - magyarázta Szijjártó Péter.

Felhívta a figyelmet arra: a horvátok az Adria kőolajvezeték tranzitdíját az európai átlag ötszörösére emelték a háború alatt. Hozzátette: ha Magyarországot teljesen levágnák az orosz vezetékről, akkor a horvát vezetéken keresztül nem tudnák az ország energiaellátását teljes mértékben biztosítani, emellett a horvátok "monopolhelyzetbe kerülvén oda emelnék az árat, ahova akarnák". A miniszter nem számít arra, hogy a következő hetekben az ukránok újraindítják az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken.

Szijjártó Péter beszélt arról is, az ukránok 2015 óta "egy nagyon durva magyarellenes politikát folytatnak", ami a kárpátaljai magyarok anyanyelvhasználathoz fűződő jogainak visszaszorításával kezdődött. Úgy értékelt: az, hogy az ukránok fenyegetőznek is, számára "kevésbé tolerálható", és ezért is meglepő számára, hogy a Tisza Párt ennek ellenére támogatja Ukrajna európai uniós tagságát. Hozzátette: ha Ukrajnát felvennék az EU-ba, akkor "vérszemet kapnának", és "bentről oktatnának vagy leckéztetnének minket".

Nincsen helye az Európai Unióban egy olyan országnak, amelynek politikai és katonai vezetői egy európai uniós tagországot fenyegetnek

- emelte ki.