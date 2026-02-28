Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Elemér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szentkirályi Alexandra: Nagyon sok olyan ember van, aki nem a magyar érdeket helyezi első helyre

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 11:25
Szentkirályi Alexandraukrajna
Szentkirályi Alexandra szerint sokatmondó a Tiszások hallgatása is.
Bors
A szerző cikkei

Szentkirályi Alexandra is részt vesz az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen. Az esemény kezdete előtt a frakcióvezető a Patriótának nyilatkozott.

Háborúellenes Gyűlés Esztergom 2026.02.28 Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra is részt vesz a Háborúellenes Gyűlésen / Fotó: Patrióta

Háborúellenes Gyűlés: ezt mondta el Szentkirályi Alexandra

 Szentkirályi Alexandra már tapasztalt politikus: a beszélgetés során többek közt szóba került a Barátság kőolajvezeték elázására, illetve az, ahogy az Európai Parlamentet ennek ellenére ukrán zászlókkal tűzték tele.

Nagyon sok olyan ember van, aki nem a magyar érdeket helyezi első helyre, hanem a brüsszeli vagy az ukráni érdeket, sajnos. Karácsony Gergely is kivilágította néhány nappal ezelőtt a Lánchidat ukrán színekbe. Azt gondolom, egészen arcpirító és felháborító, valamint sokatmondó is egyben az, hogy azok a politikusok, akiknek az lenne az első számú dolguk, hogy a magyarok, a budapestiek érdekét helyezzék első helyre, azok egy olyan helyzetben, amikor Ukrajna nyíltan megzsarol minket és el akarja lehetetleníteni a magyarok energiabiztonságát, akkor nem a magyar emberek oldalára állnak, hanem Ukrajna oldalára

- mondta el a frakcióvezető, mialatt felhívta a figyelmet a Tisza Párt sokatmondó hallgatására is.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu