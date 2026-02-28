Szentkirályi Alexandra: Nagyon sok olyan ember van, aki nem a magyar érdeket helyezi első helyre

Szentkirályi Alexandra is részt vesz az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen. Az esemény kezdete előtt a frakcióvezető a Patriótának nyilatkozott.

Szentkirályi Alexandra is részt vesz a Háborúellenes Gyűlésen / Fotó: Patrióta

Háborúellenes Gyűlés: ezt mondta el Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra már tapasztalt politikus: a beszélgetés során többek közt szóba került a Barátság kőolajvezeték elázására, illetve az, ahogy az Európai Parlamentet ennek ellenére ukrán zászlókkal tűzték tele.

Nagyon sok olyan ember van, aki nem a magyar érdeket helyezi első helyre, hanem a brüsszeli vagy az ukráni érdeket, sajnos. Karácsony Gergely is kivilágította néhány nappal ezelőtt a Lánchidat ukrán színekbe. Azt gondolom, egészen arcpirító és felháborító, valamint sokatmondó is egyben az, hogy azok a politikusok, akiknek az lenne az első számú dolguk, hogy a magyarok, a budapestiek érdekét helyezzék első helyre, azok egy olyan helyzetben, amikor Ukrajna nyíltan megzsarol minket és el akarja lehetetleníteni a magyarok energiabiztonságát, akkor nem a magyar emberek oldalára állnak, hanem Ukrajna oldalára

- mondta el a frakcióvezető, mialatt felhívta a figyelmet a Tisza Párt sokatmondó hallgatására is.