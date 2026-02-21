Sorok állnak a Fidesz pultjainál + videó

Hivatalosan elrajtolt szombaton az április 12-i országgyűlési választások hivatalos kampányidőszaka, a jelölteknek 500 aláírást kell összegyűjteniük az induláshoz. Orbán Viktor miniszterelnök már be is jelentette, hogy a Fidesz–KDNP jelöltjei mindenhol megszerezték a szükséges számú ajánlást. Elsőként Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2-es számú választókerületében, ahol Hollósy András rekordidő alatt, negyvenöt percen belül végzett.

Tömött sorok a Fidesz–KDNP-jelöltek standjainál (Forrás: Facebook)

A Fidesz–KDNP jelöltjei már kora reggel megkezdték az aláírások gyűjtését.

– Siófokon is tudják, hogy a Fidesz a biztos választás – jelezte közösségi oldalán Bohár Dániel.

A riporter fotókon mutatta meg, hogy nagyon sokan várakoznak a stand előtt Siófokon, ahol Witzmann Mihály, Somogy vármegye 4. számú választókörzetének Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselője gyűjti az aláírásokat.

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője egy videós tudósítással jelentkezett Újpalotáról, ahol indul a választásokon.

– Lehet, hogy több aláíróhely kellett volna – jegyezte meg egy sorban álló idősebb hölgy.

A Fidesz a közösségi oldalán tett közzé képeket az aláírásgyűjtésről.

– Elindult a választási kampány. A tét minden eddiginél nagyobb. Magyarország jövőjéről döntünk: béke vagy háború. Képviselőjelöltjeink a mai napon összegyűjtik az induláshoz szükséges ajánlásokat, és aztán tovább folytatják az ajánlások gyűjtését!

Nincs pardon, nincs kifogás, nincs megállás. Nekiindulunk, és bemasírozunk az április 12-i győzelembe

– írták a bejegyzéshez.

A reggeli pultozásnak már meg is van az eredménye: Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy az ajánlásokat a Fidesz–KDNP jelöltjei minden választókerületben összegyűjtötték.

Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk

– írta közösségi oldalán Orbán Viktor.