Sorok állnak a Fidesz pultjainál + videó

Hivatalosan elrajtolt szombaton az április 12-i országgyűlési választások hivatalos kampányidőszaka, a jelölteknek 500 aláírást kell összegyűjteniük az induláshoz. Orbán Viktor miniszterelnök már be is jelentette, hogy a Fidesz–KDNP jelöltjei mindenhol megszerezték a szükséges számú ajánlást. Elsőként Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2-es számú választókerületében, ahol Hollósy András rekordidő alatt, negyvenöt percen belül végzett.
A Fidesz–KDNP jelöltjei már kora reggel megkezdték az aláírások gyűjtését.
– Siófokon is tudják, hogy a Fidesz a biztos választás – jelezte közösségi oldalán Bohár Dániel.
A riporter fotókon mutatta meg, hogy nagyon sokan várakoznak a stand előtt Siófokon, ahol Witzmann Mihály, Somogy vármegye 4. számú választókörzetének Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselője gyűjti az aláírásokat.
Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője egy videós tudósítással jelentkezett Újpalotáról, ahol indul a választásokon.
– Lehet, hogy több aláíróhely kellett volna – jegyezte meg egy sorban álló idősebb hölgy.
A Fidesz a közösségi oldalán tett közzé képeket az aláírásgyűjtésről.
– Elindult a választási kampány. A tét minden eddiginél nagyobb. Magyarország jövőjéről döntünk: béke vagy háború. Képviselőjelöltjeink a mai napon összegyűjtik az induláshoz szükséges ajánlásokat, és aztán tovább folytatják az ajánlások gyűjtését!
Nincs pardon, nincs kifogás, nincs megállás. Nekiindulunk, és bemasírozunk az április 12-i győzelembe
– írták a bejegyzéshez.
A reggeli pultozásnak már meg is van az eredménye: Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy az ajánlásokat a Fidesz–KDNP jelöltjei minden választókerületben összegyűjtötték.
Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk
– írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
