Elképesztő hírt jelentett be Orbán Viktor

Már minden választókerületben összegyűjtöttük az induláshoz szükséges ajánlásokat – jelentette be Orbán Viktor.

A miniszterelnök a közösségi oldalán tudatta: a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltjeinek az ország minden választókerületében sikerült néhány óra alatt a megfelelő számú ajánlást begyűjteni.

Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk!

– írta a kormányfő.