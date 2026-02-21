Elképesztő hírt jelentett be Orbán Viktor

Már minden választókerületben összegyűjtöttük az induláshoz szükséges ajánlásokat – jelentette be Orbán Viktor.
A miniszterelnök a közösségi oldalán tudatta: a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltjeinek az ország minden választókerületében sikerült néhány óra alatt a megfelelő számú ajánlást begyűjteni.
Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk!
– írta a kormányfő.
