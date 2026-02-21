HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Elképesztő hírt jelentett be Orbán Viktor

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 10:07
fidesz – kdnporbán viktor
Még csak reggel indult a hivatalos kampány, a Fidesznek máris sikerült összegyűjteni az ajánlásokat.

Már minden választókerületben összegyűjtöttük az induláshoz szükséges ajánlásokat – jelentette be Orbán Viktor.

A miniszterelnök a közösségi oldalán tudatta: a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltjeinek az ország minden választókerületében sikerült néhány óra alatt a megfelelő számú ajánlást begyűjteni.

Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk!

– írta a kormányfő.

