Hivatalosan is elindult a kampány, a tét óriási: háború vagy béke

orbán balázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 07:11
békefideszorbán viktor
Magyarország jövőjéről kell dönteni: háború vagy béke.

"Mától hivatalosan is elindult a választási kampány. A tét minden eddiginél nagyobb. Magyarország jövőjéről döntünk: béke vagy háború" - írta Orbán Balázs szombaton a Facebook-oldalán.

2026.01.31.DPK-Háborúellenes gyűlés-Hatvan-Orbán Balázs
Orbán Balázs
Fotó: MW

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott: a Tisza veszélyes, összejátszik az ukránokkal, háborúba vinné Magyarországot.

Magyar Péter mára teljesen egyértelművé tette, hogy a háborúpárti brüsszeli elit és az ukránok érdekeit szolgálja. Münchenben háborúpárti paktumot kötött, és az ukránokkal összejátszva odáig ment, hogy Zelenszkij támogatásáért cserébe kész veszélyeztetni a magyarok energiaellátását és üzemanyag-ellátását - értékelt Orbán Balázs.

Hozzátette, a Tisza bevallottan hazudik az embereknek: valódi programjukban pénzbehajtásra, megszorításokra és adóemelésekre készülnek, és maguk vallották be, hogy erről nem beszélnek, mert abba belebuknának.

"Orbán Viktor és a Fidesz az elmúlt években bebizonyította: a nemzeti oldalnak tényleg Magyarország az első. Mi nemet mondtunk a migrációra, most nemet mondunk a háborúra. Nem adjuk oda sem a magyarok pénzét, sem a fiataljainkat egy olyan háborúért, amihez semmi közünk" - hangsúlyozta.

Jelezte: képviselőjelöltjeik szombaton összegyűjtik az induláshoz szükséges ajánlásokat, és aztán tovább folytatják az ajánlások gyűjtését.

"Célunk világos: az áprilisi választás után ismét békepárti, nemzeti kormány és parlament alakuljon, amely megvédi Magyarország békéjét, biztonságát és szuverenitását. A Fidesz a biztos választás!" - zárta bejegyzését a miniszterelnök politikai igazgatója.

