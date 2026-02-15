Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Radics Béla az ukrajnai háborúról: "Már magyar áldozatokról beszélünk!"

Orbán Viktor szombaton a Várkert Bazárban mondta el évértékelő beszédét. Radics Béla a helyszínen nyilatkozott a választások tétjéről és a béke fontosságáról.

Orbán Viktor szombaton a Várkert Bazárban mondta el évértékelő beszédét. Radics Béla a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának tagja, az Erzsébetvárosi Fidesz alelnöke, képviselőjelölt a helyszínen nyilatkozott arról, mit gondol azokról az aggasztó hírekről, melyek szerint egyre több magyar lesz kényszersorozás áldozata Ukrajnában.

Radics Béla kiemelte: sajnos egyre több magyar esik a kényszersorozás áldozatául Ukrajnában Fotó: Kovács Dávid

Radics Béla: már magyar áldozatokról beszélünk

Egyre jobban közeledik, közeledik ez az egész történet. És most már magyar áldozatokról beszélünk, magyar katonákról beszélünk, a háború összes borzalmával együtt. Ilyenkor én csak azt tudom mondani, hogy én mint akinek van két kislánya, családom, én nem szeretném, ha ez a háború közelebb kerüljön ide, akár a határokon belülre, és nagyon könnyen bele lehet sodródni ebbe az egész történetbe. Ehhez kell egy olyan kormány, egy olyan kiállás, akik a béke mellett vannak, jelen pillanatban pedig a Fidesz az egyetlen, aki tudja garantálni

- fejtette ki gondolatait a Metropolnak Radics Béla.

 

