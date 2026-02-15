Radics Béla az ukrajnai háborúról: "Már magyar áldozatokról beszélünk!"

Orbán Viktor szombaton a Várkert Bazárban mondta el évértékelő beszédét. Radics Béla a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának tagja, az Erzsébetvárosi Fidesz alelnöke, képviselőjelölt a helyszínen nyilatkozott arról, mit gondol azokról az aggasztó hírekről, melyek szerint egyre több magyar lesz kényszersorozás áldozata Ukrajnában.
Egyre jobban közeledik, közeledik ez az egész történet. És most már magyar áldozatokról beszélünk, magyar katonákról beszélünk, a háború összes borzalmával együtt. Ilyenkor én csak azt tudom mondani, hogy én mint akinek van két kislánya, családom, én nem szeretném, ha ez a háború közelebb kerüljön ide, akár a határokon belülre, és nagyon könnyen bele lehet sodródni ebbe az egész történetbe. Ehhez kell egy olyan kormány, egy olyan kiállás, akik a béke mellett vannak, jelen pillanatban pedig a Fidesz az egyetlen, aki tudja garantálni
- fejtette ki gondolatait a Metropolnak Radics Béla.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.