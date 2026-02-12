A babakocsi mellől rángattak el egy férfit az ukrán sorozó tisztek

Újabb félelmetes és egyben szívszorító videók kerültek nyilvánosságra az ukrán kényszersorozásokról. A háborúban álló országban mindenkit elvisznek a frontra, nem számít az sem, hogyha valaki nem alkalmas arra, hogy harcoljon. Ennek következében pedig sorra követeli az áldozatait az értelmetlen háború, aminek a veszteségeit a szét szakadt családok érzik a legjobban.

Családokat szakít szét a kényszersorozás. / Fotó: AFP / AFP

Brutális kegyetlenségeket kell átélniük az ukránoknak a háború miatt. A sorozó tisztek legtöbbször az utcáról hurcolják el a férfiakat, majd viszik el őket a frontra, ahol szinte alig van esélyük a túlélésre. Sőt nemcsak az utcáról, hanem valakit a saját autójából is képesek kirángatni annak érdekében, hogy minél több katonát sodorjanak bele a háborúba.

Így történt azzal a férfival is, aki épp a kocsijából szállt ki, és máris két sorozó tiszt fogott körbe. A férfi minden erejével megpróbált ellenkezni, azonban a tisztek olyan brutális erővel rángatták, hogy végül nem tudott semmit tenni az ellen, hogy elvigyék. Olyan agresszívan tették mindezt, hogy még a kocsi ajtajának egy darabja is leszakadt.

Miután a sorozó tisztek kezére került a férfi, azok egy másik autónak lökték, ahol egyikük többször is gyomron vágta, megrugdosta, majd egy fekete kisbuszba tuszkolták a fiatalt.

Még ennél is szívszaggatóbb az a felvétel, amelyet egy utcai kamera rögzített. A videón jól látható, ahogy –a már említett– fekete kisbusz megáll egy babakocsit toló férfi mellett, majd abból kiszáll két katonaruhás tiszt, akik a két karjánál fogva berángatják az apát az autóba. A férfi ez esetben is megpróbált ellenkezni, de a sorozó tisztek minden erejüket bevetve betuszkolták a kisbuszba.

Ezt követően pedig elhajtottak úgy, hogy a babakocsiban lévő csecsemő egyedül maradt a nyílt utcán.

Csak remélni lehet, hogy nem esett semmi bántódása, és végül rá talált valaki, aki hazavitte az édesanyjához.

Brutális kényszersorozás Ukrajnában

Már négy éve tart az orosz-ukrán háború, amely felmérhetetlen károkat okoz, nem beszélve az emberi veszteségről. Az indulatok azonban ennek ellenére sem csitulnak, sőt egyre kegyetlenebb módszerekhez folyamodnak az ukrán sorozó tisztek. Ezt több felvétel is bizonyítja, amelyeken jól látható, hogy a tisztek senkit sem kímélnek. Már az időseket és a betegeket is elrángatják a frontra, ahol rövid idő alatt ezek az emberek is életüket vesztik.