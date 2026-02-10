Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor: Zelenszkij mesterkedik - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 13:34
Videón üzent a kormányfő.

Orbán Viktor egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ebben a miniszterelnököt arról kérdezték, hogy mit szól a Politico azon reggeli cikkéhez, miszerint az EU-nak már csak tavaszig kell várni, mert hogyha Magyar Péter lesz a miniszterelnök, akkor Ukrajna csatlakozása felgyorsul.

Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: MW

A kormányfő szerint, ha ez megtörténne, akkor valóban így lenne, ugyanakkor Balmazújvárosban kiderült az igazság. Orbán Viktor elárulta azt is, hogy mi a különbség a nemzeti oldal és az ellenzék között.

Zelenszkij mesterkedik. Nein, danke!

- írja a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

