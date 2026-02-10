Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Hoppá: nem akárki tűnt fel Orbán Viktor oldalán - Fotó

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 12:27
Pócs Jánosfarsangi fánk
Kedvességgel is készült a miniszterelnöknek.

Orbán Viktor a minap Szekszárdon folytatta az országjárását. A miniszterelnök az eseményről korábban fotókat is közölt a közösségi oldalán.

Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor: Országjárás - büfékocsi

A kormányfő most egy újabb bejegyzéssel jelentkezett a Facebook-oldalán. A miniszterelnök fotóján Pócs János látható, aki egy tele tányérnyi farsangi fánkkal kedveskedett neki.

Országjárás - büfékocsi. A legjobb farsangi fánk: Pócs János, Jászság

- olvasható Orbán Viktor posztjában.

 

