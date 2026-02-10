Hoppá: nem akárki tűnt fel Orbán Viktor oldalán - Fotó

Orbán Viktor a minap Szekszárdon folytatta az országjárását. A miniszterelnök az eseményről korábban fotókat is közölt a közösségi oldalán.
A kormányfő most egy újabb bejegyzéssel jelentkezett a Facebook-oldalán. A miniszterelnök fotóján Pócs János látható, aki egy tele tányérnyi farsangi fánkkal kedveskedett neki.
Országjárás - büfékocsi. A legjobb farsangi fánk: Pócs János, Jászság
- olvasható Orbán Viktor posztjában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.