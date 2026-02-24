Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Orbán Viktor: Szégyen, hogy Magyar Péter és a Tisza Zelenszkij és az ukránok oldalára állt a magyar emberekkel szemben

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 16:16
ZelenszkijMagyar Péterháborúkőolaj
Még mindig nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken. Zelenszkij zsarolja Magyarországot. Orbán Viktor Facebook-oldalán üzent a magyaroknak.
Bors
A szerző cikkei

Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten! - kezdte közösségi oldalán írt bejegyzését Orbán Viktor

Orbán Viktor
Orbán Viktor 
Fotó: Gábor Zoltán / Bors

A kormányfő ezt követően hozzátette: 

Még mindig nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken. Zelenszkij zsarolja Magyarországot. Ukránbarát kormányt akar. Azt reméli, a kőolaj blokkolásával 1000 forintos benzinárat, gazdasági válságot és politikai zűrzavart idézhet élő, ami kedvezni fog a Tiszának. Szégyen, hogy Magyar Péter és a Tisza Zelenszkij és az ukránok oldalára állt a magyar emberekkel szemben. 

Végezetül pedig elmonda: 

Zelenszkij csak újabb nyűgöt vesz magára, a választás után majd gondoskodhat a Tiszárol és Magyar Péterről is. Hajrá, magyarok!

