Orbán Viktor: Szombat óta tarolunk, Magyar Pétert és a Tiszát még hamarabb utolérték, mint a sánta kutyát

Kopogtatás Tóthéknál. Dobozolás helyett aláírásgyűjtés - kezdte közösségi oldalán megosztott bejegyzését a miniszterelnök.
Majd így folytatta:
Szombat óta tarolunk, Magyar Pétert és a Tiszát még hamarabb utolérték, mint a sánta kutyát. Nálunk kemény meló van, mert mi tudjuk, ha beleteszed a melót, meglesz a győzelem is. Hajrá, magyarok!
- írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.
