Orbán Viktor: Szombat óta tarolunk, Magyar Pétert és a Tiszát még hamarabb utolérték, mint a sánta kutyát

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 14:13
Magyar Péteraláírásgyűjtés
Orbán Viktor megkezdte az aláírásgyűjtést.
Bors
Kopogtatás Tóthéknál. Dobozolás helyett aláírásgyűjtés - kezdte közösségi oldalán megosztott bejegyzését a miniszterelnök. 

Majd így folytatta:

Szombat óta tarolunk, Magyar Pétert és a Tiszát még hamarabb utolérték, mint a sánta kutyát. Nálunk kemény meló van, mert mi tudjuk, ha beleteszed a melót, meglesz a győzelem is. Hajrá, magyarok!

- írta Facebook-oldalán Orbán Viktor. 

