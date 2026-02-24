Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Orbán Viktor: Ha Zelenszkij és Magyar Péter terve megvalósul, akkor 1000 forint lesz a benzin ára

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 19:32
ZelenszkijMagyar PéterOrbán Viktor
A miniszterelnök szerint ezért a Fidesz a biztos választás!
Bors
Orbán Viktor ismét a háború hazánkra gyakorolt negatív hatásaira hívta fel a figyelmet.

Kezdő ellenzéki pártvezetők figyelmébe:

  • ma egy liter benzin átlagára Magyarországon 560 forint.
  • egy hordó orosz olaj ma 13 dollárral olcsóbb, mint a Brent típusú olaj.

- kezdte bejegyzést. 

A miniszterelnök kiemelte, hogy ha Zelenszkij elnök és Magyar Péter terve szerint elzárják Magyarországon az olcsó orosz olajat, akkor egy liter benzin ára 1000 forintra ugrana.

Végzetül pedig elmondta:

Ez nyilvánvalóan ellentétes a magyar családok érdekeivel, amit csak mi képviselünk. Ezért a Fidesz a biztos választás!

Orbán Viktor: A Fidesz a biztos választás!

