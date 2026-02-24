Orbán Viktor: Ha Zelenszkij és Magyar Péter terve megvalósul, akkor 1000 forint lesz a benzin ára

Orbán Viktor ismét a háború hazánkra gyakorolt negatív hatásaira hívta fel a figyelmet.
Kezdő ellenzéki pártvezetők figyelmébe:
- kezdte bejegyzést.
A miniszterelnök kiemelte, hogy ha Zelenszkij elnök és Magyar Péter terve szerint elzárják Magyarországon az olcsó orosz olajat, akkor egy liter benzin ára 1000 forintra ugrana.
Végzetül pedig elmondta:
Ez nyilvánvalóan ellentétes a magyar családok érdekeivel, amit csak mi képviselünk. Ezért a Fidesz a biztos választás!
