Ezt nem láttuk jönni: nem hiszed el, Orbán Viktor milyen fotóval üzent Magyar Péternek

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 18:25
Magyar PéterTisza Pártkacsa
Orbán Viktor ezzel a fotóval üzent Magyar Péternek.
Országjárás - büfékocsi. A legjobb kamufogás á la Magyar Péter

- írta Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében Orbán Viktor

A miniszterelnök által megosztott fotón pedig kacsák láthatóak, amivel Magyar Péter azon hihetetlen kijelentésére reagált humorosan, miszerint állatkerti kacsákat és aranyhalakat ettek a gödi akkugyár fülöp-szigeteki munkásai... 

A képen pedig az olvasható:

Tiszás Büfékocsi.

Orbán Viktor: A legjobb kamufogás á la Magyar Péter

 

