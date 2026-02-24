Ezt nem láttuk jönni: nem hiszed el, Orbán Viktor milyen fotóval üzent Magyar Péternek

Országjárás - büfékocsi. A legjobb kamufogás á la Magyar Péter
- írta Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében Orbán Viktor.
A miniszterelnök által megosztott fotón pedig kacsák láthatóak, amivel Magyar Péter azon hihetetlen kijelentésére reagált humorosan, miszerint állatkerti kacsákat és aranyhalakat ettek a gödi akkugyár fülöp-szigeteki munkásai...
A képen pedig az olvasható:
Tiszás Büfékocsi.
