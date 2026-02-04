Orbán Viktor: Nem szabad megenni a mesét, hogy jól járhatunk Brüsszellel

Orbán Viktor szerda este a teltházas Várkert Bazárban, közönség előtt ült le beszélgetni a Mandiner Klubest vendégeként. A Facebookon és más közösségi felületeken élőben közvetített beszélgetés során a miniszterelnök többek közt az európai és ázsiai gazdaság helyzetéről, Brüsszel lépéseiről, valamint az áprilisi magyar választások fontosságáról is beszélt.
A miniszterelnök az elmúlt négy év összegzésével kezdte.
"Négy évvel ezelőtt vállalkoztunk valamire. Száz százalék felett teljesítettünk. Olyasmiket is megcsináltunk, amikre akkor nem is mertünk gondolni" – fogalmazott Orbán Viktor a Mandiner rendezvényén. Mint mondta, az anyák adómentességét a következő ciklusra tervezték, de meg tudták csinálni. Ilyen a 14. havi nyugdíj is.
"A '22-es választáshoz képest most könnyebb, hogy akkor a brüsszeli liberálisok mellett az amerikaiak is érdekeltek voltak, de így is vesztettek" – jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve: könnyebbnek tűnhet a mostani választás, ezzel szemben a brüsszeli elit tovább növelte a tétet.
Magyarország a brüsszeli célok útjában van
– húzta alá a kormányfő. Hozzátette, a választás nincs eldöntve, a csata jelenleg is zajlik. "2002-ben a mérések alapján úgy gondoltuk, hogy ez zsákban van, aztán nem lett. 2022-ben pedig az elemzők még délután is azt mondták, 2-3 százalék az előnyünk, aztán 17 százalékkal nyertünk" – emlékeztetett Orbán.
A gazdasági számokról szólva a kormányfő azt mondta, Európa lefele halad, az amerikaiak tarják magukat, az ázsiaiak pedig jönnek felfelé. Nekünk az a feladatunk, hogy megtaláljuk a magunk útját: csak így lehetünk sikeresek.
"Én 2010 óta mást sem csinálok, csak azokat a megoldásokat keresem, amelyek nem keletiek, nem nyugatiak, hanem a magyaroknak jók" – jelentette ki a kormányfő. Elmondta, éppen ezért hozott létre a kormány egy családalapú társadalmat.
Nem véletelenül hoztunk létre egy munkaalapú társadalmat. Mert Nyugat-Európában segélyalapú társadalom van
– jelentette ki Orbán Viktor. Elmondta, Magyarországon egy ilyen rendszer elképzelhetetlen, és megvalósíthatatlan, és hatalmas feszültségeket szülne. Emlékeztetett,
Magyarországon 2010-ben tizenkét százalék volt a munkanélküliség, most pedig négy.
"Ha megnézik a Nyugat-Európai gazdaságokat, és összehasonlítják a magyarral, akkor azt fogják látni, hogy a kettő egy teljesen más világ" – mutatott rá a kormányfő. Kijelentette, Magyarország azért elismert nemzetközi szinten, mert nem a nyugatiakat másolja, hanem a saját útját járja.
Az ellenfél rendszerváltást akar. Van, ami itt van, meg van egy brüsszeli rendszer. Ők ezt akarják Magyarországra hozni. Úgy véli, ez a választás legnagyobb tétje. Sorsot fogunk választani.
Ha a brüsszeli utat választjuk, nem fogunk visszatérni a nemzeti rendszerre, vagy nagyon nehéz lesz
– jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor kifejtette: az amerikaiaknak igazuk van abban, hogy a régi nemzetközi intézmények megbénultak, ezért kell valami újat csinálni. Ez a Béketanács. Az amerikai elnök erre vállalkozott. Kevés dolog van, amire ne vállalkozna Donald Trump. A kormányfő megérti, hogy egy európai kulturájú embernek ez nem tűnik tárgyalásos megoldásnak, de tönkrementek a nemzetközi intézmények. Ő is azért kért a kormánytól felhatalmazást, mert „ebből még kijöhet valami.” A régi világrend vége szerinte ebből is kiolvasható.
A miniszterelnök kiemelte: a korábbi amerikai kormányzatnak komoly szerepe volt abban, hogy az ukrajnai háború tovább eszkalálódjon. Példaként említette, hogy a háborúval és a szankciókkal kapcsolatos német álláspont 180 fokban változott meg mindössze három hónap alatt.
A kormányfő kiemelte: a helyzet, amiben vagyunk rendkívül veszélyes. Nem szabad megenni azt a mesét, hogy jól járhatunk Brüsszellel. Nem véletlen, hogy azon ügyködnek, hogy elvegyék a tagállamok vétójogát. Mint kifejtette, ez nem is vétójog, mert egy döntés akkor születik meg, ha minden tagállam egyetért. Ő nem egy döntést vétóz meg, olyan döntés nincs is, mert nincs közös akarat. Ukrajna tagságát is többség döntéssel akarják elfogadni. De hogy erre áttérjenek, ahhoz is egyhangúság kell.
Ez azon múlik, hogy a magyar nemzet egységes-e, tud-e nemet mondani.
Az első pillanatban kell világos pozíció elfoglalni, elsőként el kell mondani, hogy nem megyünk háborúba, ránk ne számítsatok
– mutatott rá Orbán Viktor. Kifejtette, korábban, az első és a második világháború során ezt a kijelentést nem tették meg a hatalmon lévő magyar vezetők. "Kívülről mindig meg fognak kínálni minket valamivel. Ajánlatokat tesznek, és ha felülünk ennek, abból baj lesz, Éppen ezért biztos parlamenti többségre, és erős népi támogatottságra van szükség a háborúból való kimaradáshoz" – jelentette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor kijelentette, éppen ezért életveszélyes az oroszok engedélye nélkül európai katonákat küldeni Ukrajnába.
Mindent meg kell tennünk, hogy egy orosz-ukrán testvérháborúból nehogy regionális, európai vagy világháború legyen
– jegyezte meg a kormányfő, kiemelve: ha nem tartjuk tiszteletben, hogy európai katonákat nem küldünk Ukrajnába, akkor konfliktusok jöhetnek a kontinensen. Minden héten meghal, vagy hadirokkant lesz kilencezer ember a két oldal áldozatait összeadva. Ez egy hónapban 36 ezer, egy év alatt 400 ezer embert jelent. Erre ad 90 milliárd eurót az unió.
Orbán Viktor azt mondta: az ő kihívói Brüsszelben vannak, onnan küldtek ide valakit. Ha megnyerik a választást, az igazi csatákat Brüsszelben kell megvívni. A kormányfő azt mondta, Magyarországon van 43 százaléknyi ember, aki sosem szavazott a jobboldalra. Ebből kell kiindulni. Nem könnyű a háborúval szemben, a béke mellett sem egységet teremteni. Hozzátette: közös bennünk, hogy szenvedélyesen szeretjük a hazánkat, tehát Magyarország egy patrióta ország. Azt is mondta, hazánk keresztény ország. A keresztény tanítások irányadóak hazánkban.
Magyarország az egyik leginkább individualista ország Európában, ahol keveredik a kereszténység, a nemzeti öntudat és az individualizmus – jelentette ki a miniszterelnök. Elmondta, a legfontosabb azt megérteni, hogy
a szavazáskor egyedül az számít, hányan mennek el a szavazóurnákhoz, mennyire sikerül a mozgósítás.
