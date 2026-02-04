Orbán Viktor: Nem szabad megenni a mesét, hogy jól járhatunk Brüsszellel

Orbán Viktor szerda este a teltházas Várkert Bazárban, közönség előtt ült le beszélgetni a Mandiner Klubest vendégeként. A Facebookon és más közösségi felületeken élőben közvetített beszélgetés során a miniszterelnök többek közt az európai és ázsiai gazdaság helyzetéről, Brüsszel lépéseiről, valamint az áprilisi magyar választások fontosságáról is beszélt.

Orbán Viktort a Várkert Bazárban teltház fogadta Fotó: YouTube

Orbán Viktor: Száz százalék felett teljesítettünk

A miniszterelnök az elmúlt négy év összegzésével kezdte.

"Négy évvel ezelőtt vállalkoztunk valamire. Száz százalék felett teljesítettünk. Olyasmiket is megcsináltunk, amikre akkor nem is mertünk gondolni" – fogalmazott Orbán Viktor a Mandiner rendezvényén. Mint mondta, az anyák adómentességét a következő ciklusra tervezték, de meg tudták csinálni. Ilyen a 14. havi nyugdíj is.

"A '22-es választáshoz képest most könnyebb, hogy akkor a brüsszeli liberálisok mellett az amerikaiak is érdekeltek voltak, de így is vesztettek" – jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve: könnyebbnek tűnhet a mostani választás, ezzel szemben a brüsszeli elit tovább növelte a tétet.

Magyarország a brüsszeli célok útjában van

– húzta alá a kormányfő. Hozzátette, a választás nincs eldöntve, a csata jelenleg is zajlik. "2002-ben a mérések alapján úgy gondoltuk, hogy ez zsákban van, aztán nem lett. 2022-ben pedig az elemzők még délután is azt mondták, 2-3 százalék az előnyünk, aztán 17 százalékkal nyertünk" – emlékeztetett Orbán.

Európa lefelé, Ázsia felfelé tart

A gazdasági számokról szólva a kormányfő azt mondta, Európa lefele halad, az amerikaiak tarják magukat, az ázsiaiak pedig jönnek felfelé. Nekünk az a feladatunk, hogy megtaláljuk a magunk útját: csak így lehetünk sikeresek.

"Én 2010 óta mást sem csinálok, csak azokat a megoldásokat keresem, amelyek nem keletiek, nem nyugatiak, hanem a magyaroknak jók" – jelentette ki a kormányfő. Elmondta, éppen ezért hozott létre a kormány egy családalapú társadalmat.

Nem véletelenül hoztunk létre egy munkaalapú társadalmat. Mert Nyugat-Európában segélyalapú társadalom van

– jelentette ki Orbán Viktor. Elmondta, Magyarországon egy ilyen rendszer elképzelhetetlen, és megvalósíthatatlan, és hatalmas feszültségeket szülne. Emlékeztetett,

Magyarországon 2010-ben tizenkét százalék volt a munkanélküliség, most pedig négy.

"Ha megnézik a Nyugat-Európai gazdaságokat, és összehasonlítják a magyarral, akkor azt fogják látni, hogy a kettő egy teljesen más világ" – mutatott rá a kormányfő. Kijelentette, Magyarország azért elismert nemzetközi szinten, mert nem a nyugatiakat másolja, hanem a saját útját járja.