Orbán Viktor felfedte: ez valójában a választások tétje

Választások
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 17:31
ukrajnaBrüsszelOrbán Viktor
A miniszterelnök az áprilisi döntések súlyáról beszélt közösségi oldalán.

Orbán Viktor az áprilisi választások tétjéről beszélt friss Facebook-videójában. Kiemelte: olyan döntéseket kell meghoznunk, mi mindannyiunk életére hatással lesz. "A választás tétje a magyarok biztonsága, a fiataljaink jövője és a magyarok pénze. Mi egyiket sem kockáztatjuk Ukrajnáért!" - húzta alá.

A választások tétje ma elsősorban az, hogy elviszik-e a magyarok pénzét Ukrajnába, vagy nem

 - hangzik el a videóban, ahol a miniszterelnök arról beszél: Brüsszel már letette a voksát a háború mellett, ráadásul az EU kész minden pénzt rááldozni a harcokra, amit az ukránok kérnek. És itt nem kevés pénzről beszélünk: Ukrajna működtetésére a következő 10 évre 800 milliárd eurót kérnek, fegyverkezésre pedig további 700 milliárdot. 

Magyarország ebben nem akar részt venni. "Nem akarjuk a magyarok pénzét odaküldeni, mert ha ez bekövetkezik, akkor nincs családtámogatás, nincs rezsicsökkentés, nincs első otthonteremtési hitel, nincs az édesanyáknak adókedvezmény" - magyarázta, hozzátéve: a mostani kormányt tapasztalt, és ezekben a mostani zavaros időkben épp erre van szükség: nyugalomra, tapasztalatra, kiszámíthatóságra és biztonságra.

