Orbán Viktor: Olyan kormányra van szükség, amely a jelenlegi, nagyon nehéz helyzetben tud nemet mondani

Olyan kormányra van szükség Magyarországon, amely a jelenlegi, nagyon nehéz helyzetben - amikor nyomás nehezedik ránk, hogy odaadjuk a pénzünket Ukrajnába, vagy közösen vegyünk föl pénzt, amit odaadunk az ukránoknak, vagy a végén majd aztán katonák is állomásozzanak Ukrajna területén - tud nemet mondani - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke kedden Sukorón, egy fórumon.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (b2) országjárásának sukorói állomásán 2026. február 24-én Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Beszélt arról is, hogy a bankoktól, az energiacégektől és a nagy nemzetközi láncoktól elvont pénzt rezsicsökkentés formájában visszajuttatják a családokhoz. Ha jön egy kormány, amelyik nem ezt a gazdasági rendszert akarja működtetni, "az azt fogja eredményezni, hogy ismét córesz lesz Magyarországon és ki fogják zsebelni a magyarokat" - tette hozzá.

Orbán Viktor kijelentette: ebben az országban mi vagyunk többen, a kérdés csak az, hogy ez kiderül-e a választáson. Úgy fogalmazott, a választást nem egy vezető, nem egy jó szlogen, nem is egy jó program dönti el, hanem kizárólag az, ki képes a saját hívei közül többet elvinni választani.

Volt már olyan, hogy nem derült ki, pedig többen voltunk

- mondta, példaként említve a 2002-es választásokat.

Ezt a hibát ne kövessük el még egyszer

- kérte Orbán Viktor.

Azt hangsúlyozta: amire most szükség van, az a biztonság, a tapasztalat és a biztos kéz, egyébként baj lesz a gazdaságban és baj lesz a nemzetközi politikában.